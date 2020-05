Pompeo: WHO Rusak ’Kredibilitasnya’ dengan Tidak Menerima Status Pengamat Taiwan

Mike Pompeo.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada hari Senin (19/5) bahwa Organisasi Kesehatan Dunia “merusak” kredibilitasnya dengan mencegah Taiwan memperoleh status pengamat.

Negara-negara anggota WHO sepakat dalam Majelis Kesehatan Dunia virtual untuk menunda diskusi tentang pemberian status pengamat Taiwan di lembaga tersebut, meskipun ada tekanan yang meningkat dari Washington.“Kurangnya independensi Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus membuat Majelis kehilangan keahlian ilmiah terkenal Taiwan tentang penyakit pandemi, dan lebih jauh lagi merusak kredibilitas dan efektivitas WHO pada saat dunia paling membutuhkannya,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.Secara terpisah, diplomat top itu men-tweet dukungannya untuk pulau itu, memuji upayanya untuk menyelidiki virus corona lebih cepat dan lebih efisien daripada "rezim otoriter".AS sebelumnya memperingatkan badan internasional bahwa mengecualikan Taiwan dari majelis coronavirus dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang serius selama krisis COVID-19 yang sedang berlangsung.Washington menekankan dalam suratnya kepada WHO bahwa Taiwan adalah pemain yang bertanggung jawab yang memiliki keahlian ilmiah dan teknis "yang dapat membantu menyelamatkan nyawa di seluruh dunia".Beijing sangat menentang tawaran Taiwan untuk status pengamat WHO, melihatnya sebagai pelanggaran terhadap prinsip "One China" karena terus memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri.[IT/r]