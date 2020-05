Kematian Covid-19 AS Lebihi 90.000 dengan 1,5 Juta Terinfeksi

US coronavirus fictim funaral.jpg

Islam Times - Jumlah korban Covid-19 di AS telah melampaui 90.000 orang pada hari Senin (18/5), menurut Universitas Johns Hopkins. Masih merupakan pusat pandemi, negara ini memiliki lebih dari 1,5 juta kasus virus yang dikonfirmasi.

Sekitar 1.500.753 kasus Covid-19 telah dikonfirmasi di AS pada hari Senin (18/5), pusat sumber daya coronavirus JHU melaporkan. Sebanyak 90.312 orang telah meninggal karena virus - lebih dari seperempat dari jumlah korban global, dan lebih dari dua kali lipat jumlah negara yang paling parah dihantam, Inggris.Banyak negara secara perlahan mulai membalikkan penutupan ekonomi mereka setelah penutupan dua bulan yang melelahkan yang telah menyebabkan lebih dari 36 juta orang Amerika mengajukan daftar pengangguran dan memaksa lebih banyak lagi pengeluaran melalui tabungan mereka untuk menjaga agar bisnis mereka tetap bertahan.Sementara segelintir negara berpenduduk jarang berhasil menghindari kuncian sepenuhnya, yang lain - termasuk New York dan California - sebagian besar tetap tertutup. New York, episentrum epidemi AS, telah menghitung 28.339 kematian pada hari Senin (18/5), hampir tiga kali lipat dari 10.439 kematian yang dilaporkan di New Jersey.Mungkin tidak mengejutkan setelah dua bulan terkurung di rumah mereka, orang Amerika mulai meradang di bawah batasan. Protes meletus di seluruh negeri menuntut pembukaan kembali aktivitas ekonomi, banyak dengan dukungan Presiden Donald Trump sendiri dan bahkan polisi.[IT/r]