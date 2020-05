Menlu: China ‘Membuka’ Upaya Internasioal untuk Mengidentifikasi Sumber Coronavirus

Wang Yi, Chinese foreign minister.jpg

IslamTimes - China mengatakan "terbuka" untuk kerja sama internasional guna mengidentifikasi sumber akurat dari virus corona baru, menekankan bahwa setiap penyelidikan harus "bebas dari campur tangan politik."

Menteri Luar Negeri China Wang Yi membuat komentar pada konferensi pers di sela-sela pertemuan parlemen tahunan pada hari Minggu (24/5), setelah panggilan dari Amerika Serikat dan Australia untuk menyelidiki asal-usul pandemi coronavirus novel."China terbuka untuk bekerja dengan komunitas ilmiah internasional untuk mencari sumber virus," kata Wang, menambahkan, "Pada saat yang sama, kami percaya bahwa ini harus profesional, adil dan konstruktif.""Keadilan berarti proses itu bebas dari campur tangan politik, menghormati kedaulatan semua negara, dan menentang anggapan bersalah," kata diplomat China itu.Sejak patogen mirip flu muncul di kota Wuhan di China pada akhir Desember, Beijing dan Washington telah berselisih mengenai penyebaran virus dan asalnya, yang semakin meningkatkan ketegangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.Presiden AS Donald Trump terus menyebut coronavirus novel (COVID-19) sebagai virus China. Beijing membalas dengan menyatakan bahwa militer AS membawa virus ke Wuhan dan memulai wabah itu.Trump selama beberapa pekan terakhir mengklaim bahwa ada bukti dimana Beijing menciptakan coronavirus di laboratorium medis di kota China. Ini sementara badan intelijen AS mengatakan mereka tidak melihat bukti yang menunjukkan bahwa virus itu "buatan manusia."Sekretaris Negara AS Mike Pompeo dalam beberapa kesempatan menuduh China tidak transparan dan jujur ​​tentang pandemi coronavirus di negara itu.[IT/r]