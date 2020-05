AS Memberlakukan Larangan Perjalanan Covid-19 pada Pengunjung Brasil, Tidak Termasuk Orang Amerika

US imposes Covid-19 travel ban on Brazil visitors.JPG

IslamTimes - Gedung Putih telah melarang warga negara asing yang mengunjungi Brasil dalam dua minggu terakhir dari meminta visa masuk ke Amerika Serikat, setelah jumlah kasus virus corona di sana melonjak ke peringkat kedua di dunia, setelah AS.

Langkah itu akan memastikan bahwa "warga negara asing yang telah berada di Brasil tidak menjadi sumber infeksi tambahan di negara kami," sekretaris pers Presiden AS Donald Trump, Kayleigh McEnany mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (24/5).Tindakan yang baru diluncurkan itu hanya akan memengaruhi pergerakan orang, dan bukan barang, kata McEnany. "Pembatasan baru ini tidak berlaku untuk aliran perdagangan antara Amerika Serikat dan Brasil."Larangan itu, yang mirip dengan yang diterapkan oleh administrasi Trump pada kedatangan asing dari China awal Februari, terjadi ketika Amerika Selatan telah menjadi hotspot baru dari penyakit mematikan dan tak lama setelah jumlah infeksi yang dikonfirmasi di Brasil naik ke tempat kedua, hanya mengikuti AS itu sendiri.Brasil telah mengisyaratkan bahwa pihaknya tidak akan berdebat dengan langkah tersebut, dengan Filipe Martins, penasihat urusan internasional untuk presiden Brasil Jair Bolsonaro, mencatat bahwa AS telah "mengikuti parameter kuantitatif yang sebelumnya ditetapkan" ketika menjelaskan larangan perjalanan.“Tidak ada yang spesifik melawan Brasil. Abaikan histeria di media," tweeted Martins.Brasil melaporkan sekitar 363.211 kasus virus corona pada hari Minggu (24/5) setelah menambahkan lebih dari 15.800 infeksi dalam satu hari, menurut kementerian kesehatan negara itu. Angka-angka baru berarti Brasil telah memperluas kepemimpinannya dari Rusia, yang saat ini memiliki lebih dari 344.000 kasus yang dikonfirmasi dan di mana wabah telah melambat, sementara pengujian telah ditingkatkan.[IT/r]