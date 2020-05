Sanksi Sepihak AS Terhadap Iran Dan Venezuela Tidak Lagi Efektif

IslamTimes- "Sanksi AS sepihak terhadap Venezuela, Iran dan beberapa negara lain telah kehilangan efektivitasnya dan tidak seefektif sebelumnya," kata Soltani.

Duta Besar Teheran untuk Caracas mengatakan bahwa sanksi Amerika Serikat telah menjatuhkan hukuman pada negara-negara independen seperti Iran dan Venezuela tidak lagi efektif, menyebut pengiriman bahan bakar Republik Islam ke negara Amerika Selatan sebagai "kemenangan" bagi seluruh komunitas internasional.Dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita televisi berbahasa Arab Alalam pada hari Selasa, Hojatollah Soltani menyoroti bahwa membanjirnya kritik internasional yang diarahkan pada AS atas penarikannya dari perjanjian nuklir 2015 dan pemulihan sanksi terhadap Iran, mengatakan bahkan sekutu Washington sendiri menentang bergerak dan mencoba menemukan cara untuk menghindari sanksi.AS juga memicu keberatan serupa dari Iran dan negara-negara dunia lainnya ketika negara itu menjatuhkan sanksi ekonomi yang keras terhadap negara Venezuela, tambahnya."Sanksi AS sepihak terhadap Venezuela, Iran dan beberapa negara lain telah kehilangan efektivitasnya dan tidak seefektif sebelumnya," kata Soltani."AS telah berusaha menggunakan dolar sebagai kunci untuk membantu ekonominya berkembang dan menekan negara-negara lain, tetapi negara-negara yang menentang AS tidak tunduk pada intimidasi Amerika," tambah utusan Iran tersebut.(IT/TGM)