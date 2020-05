Pompeo Mengatakan Trump Akan Bertindak terhadap Pelajar China

Mike Pompeo, Former CIA director.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat akan mengambil tindakan untuk mencegah dugaan spionase oleh mahasiswa China, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Kamis (28/5), menjelang pengumuman yang diharapkan oleh Presiden Donald Trump.

Trump sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mengadakan konferensi pers Jumat (29/5) tentang China di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua kekuatan, termasuk mengenai status Hong Kong dan pandemi virus corona baru.Ditanya tentang laporan di The New York Times bahwa Trump sedang mempertimbangkan untuk membuang ribuan mahasiswa pascasarjana, Pompeo mengatakan bahwa siswa China “tidak boleh berada di sini di sekolah-sekolah kita untuk memata-matai.”“Kami tahu kami memiliki tantangan ini. Presiden Trump, saya yakin, akan melakukan itu,” kata Pompeo kepada Fox News, sambil menolak mengatakan apakah tindakan akan diumumkan pada hari Jumat."Kami memiliki kewajiban - kewajiban - untuk memastikan bahwa siswa yang datang ke sini untuk belajar ... tidak bertindak atas nama Partai Komunis China," kata Pompeo.The New York Times mengatakan bahwa administrasi Trump sedang mempertimbangkan membatalkan visa untuk ribuan mahasiswa pascasarjana yang terkait dengan militer China ..Aktivis Asia-Amerika telah lama menyuarakan keprihatinan bahwa penargetan mahasiswa China berdampak pada komunitas mereka sendiri, dengan warga AS keturunan Asia mendapat kecurigaan yang tidak dapat dibenarkan."Ini bukan ketakutan merah, ini bukan rasis. Orang-orang China adalah orang-orang hebat,” kata Pompeo ketika ditanya tentang keprihatinan tersebut.[IT/r]