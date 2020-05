Johns Hopkins: AS Mencatat 1.225 Koronavirus Kematian dalam 24 Jam

United States recorded coronavirus deaths.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat mencatat 1.225 kematian akibat virus korona, sehingga totalnya menjadi 102.798 sejak pandemi global dimulai, menurut penghitungan yang disimpan oleh Universitas Johns Hopkins.

Negara ini telah secara resmi mencatat 1.745.606 kasus keseluruhan virus, jauh lebih banyak daripada negara lain, kata pelacak universitas yang berbasis di Baltimore itu pada pukul 8:30 malam (0030 GMT Sabtu).Angka-angka terbaru datang ketika Presiden AS Donald Trump mengatakan dia memutuskan hubungan AS dengan Organisasi Kesehatan Dunia, menuduhnya tidak melakukan cukup untuk membatasi penyebaran awal virus corona virus dan menjadi terlalu lunak dengan China, di mana wabah dimulai tahun lalu.Trump menghentikan pendanaan untuk WHO bulan lalu. Sampai sekarang, Amerika Serikat sejauh ini merupakan kontributor terbesar bagi badan PBB, setelah memberikan $ 400 juta tahun lalu.Sementara itu, negara bagian dan komunitas di seluruh AS terus membuka kembali secara bertahap. New York, kota AS yang paling terpukul oleh coronavirus, "berada di jalur" untuk mulai membuka kembali minggu 8 Juni, kata Gubernur Andrew Cuomo, Jumat (29/5).[IT/r]