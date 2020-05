AS Peringatkan Pemerintah Agar Tidak Membantu Pengiriman Bahan Bakar Iran ke Venezuela

Aiding Iran Fuel Shipments.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat telah memperingatkan pemerintah asing, perusahaan pelayaran, pelabuhan, dan perusahaan asuransi sanksi keras jika mereka membantu tanker Iran dalam memasok bahan bakar ke Venezuela yang dilanda krisis.

Perwakilan Khusus AS untuk Venezuela, Elliott Abrams mengatakan kepada Reuters pada hari Jumat (29/5) bahwa para demark telah dikirim secara pribadi ke pemerintah “di seluruh dunia” terkait pengiriman bahan bakar Iran ke Venezuela.“Kami telah memberi tahu komunitas pengiriman di seluruh dunia, pemilik kapal, kapten kapal, perusahaan asuransi kapal, dan kami telah memberi tahu pelabuhan di sepanjang jalan antara Iran dan Venezuela,” katanya.Abrams mencatat bahwa kampanye tekanan AS melawan Tehran dan Caracas sedang dilancarkan "untuk memastikan semua orang mengakui ini akan menjadi transaksi yang sangat berbahaya untuk membantu."Iran telah mengirim lima kapal tanker berisi 1,53 juta barel bensin dan alkilat ke Venezuela untuk membantu memulai kilang minyak di negara Amerika Selatan di tengah krisis bahan bakar.Empat kapal - Fortune, Forest, Petunia dan Faxon - telah mencapai Venezuela di bawah pengawalan militer.Kapal tanker kelima, Clavel, juga sedang dalam perjalanan ke negara Amerika Latin yang menentang ancaman "tindakan" AS terhadap pengiriman dan sanksi Amerika yang kejam yang menargetkan Iran dan Venezuela.Menurut data pelacakan Refinitiv Eikon, dua tanker lainnya, Bella dan Bering yang dimiliki negara Liberia, melewati Terusan Suez pada awal Mei. Mereka dilaporkan sarat dengan produk minyak Iran.Sementara itu, orang yang diberi tahu mengatakan Gibraltar adalah di antara pemerintah yang menerima peringatan AS tentang ekspor bensin Iran ke Venezuela.Seorang pejabat AS, yang namanya tidak disebutkan, mengatakan berbagai negara telah diminta untuk menolak layanan pelabuhan ke kapal tanker Iran di Venezuela.Mengutip risiko sanksi, Abrams berkata, "Saya tidak berpikir bahwa Anda akan menemukan pemilik kapal dan perusahaan asuransi dan kapten dan kru yang bersedia terlibat dalam transaksi ini di masa depan."Awal bulan ini, seorang pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mempertimbangkan tanggapan atas pasokan bahan bakar Iran ke Venezuela, mendorong Tehran untuk memperingatkan tindakan pembalasan jika Washington menyebabkan masalah bagi kapal tanker itu.Hojatollah Soltani, utusan Tehran ke Caracas, menekankan bahwa Iran dan Venezuela mengatakan tidak untuk AS atas nama seluruh dunia dengan mengabaikan larangan Amerika dan terlibat dalam perdagangan bebas.[IT/r]