Venezuela Terima kasih pada Iran atas Pengiriman Tanker Minyak meskipun Ada Peringatan AS

IslamTimes - Presiden Majelis Konstituante Nasional Venezuela Diosdado Cabello pada hari Selasa (9/6) mengapresiasi Iran karena mengirim tanker minyak dan bahan baku untuk memproduksi bahan bakar ke negaranya.

Cabello, seorang pria yang berkuasa di Venezuela, memberikan apresiasi dalam sebuah pesan yang dikirimkan kepada Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf untuk memberi selamat kepadanya atas pemilihannya pada jabatan tersebut.Pada 28 Mei, Qalibaf dengan 230 suara dari total 264 terpilih sebagai pembicara baru untuk Parlemen baru yang wakilnya dipilih setelah pemilihan Februari di Iran.Melalui pesannya, Cabello menyerukan untuk memperdalam hubungan antara parlemen Venezuela dan Iran.Cabello lebih lanjut mengatakan dia yakin bahwa Qalibaf selama masa jabatannya akan berusaha untuk membela Republik Islam dalam menghadapi negara imperialis AS dan sekutunya di wilayah tersebut.Kemudian, dia meyakinkan Iran bahwa mereka akan menerima dukungan dari Venezuela dalam perang melawan sanksi AS yang tidak adil.Baru-baru ini, tanker minyak Iran merapat di pelabuhan Venezuela setelah melewati Laut Karibia untuk membantu negara Venezuela yang ramah menangani kekurangan bahan bakar disebabkan setelah sanksi AS terhadap negara tersebut.Kedatangan tanker minyak Iran di Venezuela menantang sistem arogan AS dan sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah Iran dengan berani mempertahankan prinsip-prinsipnya dan mendukung negara persaudaraannya, Venezuela, presiden Majelis Konstituante mencatat.Caracas bersedia memperluas hubungan dengan Tehran di semua bidang, tambahnya.Di akhir pesan, Cabello mengatakan dia berencana untuk melakukan perjalanan ke Iran segera untuk menyatakan penghargaan Venezuela atas dukungan Iran.[IT/r]