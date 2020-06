China Menolak Penelitian AS Yang Menyatakan Beijing Menyembunyikan Covid-19

IslamTimes- Berbicara pada pengarahan rutin pada hari Kamis, Hua Chunying mengatakan apa yang disebut penelitian itu "penuh lubang" dan "diproduksi secara kasar."

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengutuk studi Universitas Boston dan Harvard yang menunjukkan bahwa Beijing menunggu beberapa bulan sebelum mengungkapkan bahwa mereka menjadi tuan rumah virus corona baru sebagai upaya "disinformasi."Berbicara pada pengarahan rutin pada hari Kamis, Hua Chunying mengatakan apa yang disebut penelitian itu "penuh lubang" dan "diproduksi secara kasar."Dia menyebutnya sebagai bukti upaya terkoordinasi di AS untuk "secara sengaja membuat dan menyebarkan disinformasi terhadap China.""Beberapa politisi dan media AS bertindak seolah-olah mereka menemukan harta terpendam dan menyebarkan secara tak sengaja [penelitian], memperlakukannya seperti bukti baru bahwa Cina menyembunyikan epidemi," kata pejabat itu.Kasus pertama virus yang dapat menyebabkan infeksi pernapasan yang berpotensi mematikan yang disebut COVID-19 ditemukan oleh dokter di pusat kota Wuhan pada bulan Desember. Mereka berbagi urutan genom dengan Organisasi Kesehatan Dunia pada awal Januari.Imperial College London, bekerja sama dengan WHO, juga telah melacak pohon keluarga virus, memperkirakan bahwa itu muncul di Cina sekitar 5 Desember.Studi tersebut, bagaimanapun, menuduh bahwa virus itu dapat muncul di Cina pada bulan Agustus tahun itu.Namun, penelitian ini belum ditinjau oleh rekan sejawat, dan penulis mengatakan mereka tidak dapat secara pasti mengkonfirmasi data yang mereka dokumentasikan terkait dengan virus.AS dan beberapa sekutunya, termasuk Australia, telah menyerukan penyelidikan atas asal COVID-19, dengan Presiden Donald Trump berulang kali mendorong teori konspirasi bahwa virus itu berasal dari laboratorium Cina.Pada hari Rabu, Trump tweeted segmen video Fox News tentang studi Harvard tanpa komentar tambahan.Lebih dari 7,5 juta sejauh ini telah terinfeksi virus dan di atas 420.000 lainnya telah meninggal karenanya di seluruh dunia.(IT/TGM)