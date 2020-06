China Ancam ‘Respons yang Sesuai’ terhadap AS atas Pembatasan Media

China and US flags.jpg

IslamTimes - China pada hari Selasa (23/6) mengancam akan memberikan "tanggapan yang sesuai" setelah Washington menindak empat outlet media pemerintah China di Amerika Serikat.

Beijing mengecam tindakan Senin (22/6) oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai "penindasan politik tanpa ekspresi terhadap media China" yang "lebih jauh mengungkap kemunafikan dari apa yang disebut kebebasan berbicara dan pers yang AS sukai untuk memamerkannya"."Kami sangat mendesak AS untuk menghentikan pola pikir dan bias ideologi Perang Dingin ini ... kalau tidak, China tidak akan memiliki pilihan selain membuat tanggapan yang sesuai," kata juru bicara kementerian luar negeri Zhao Lijian pada briefing rutin.Perselisihan media yang meningkat telah menambah ketegangan antara kedua negara adidaya, dengan China mengusir lebih dari selusin jurnalis AS dari negara itu tahun ini.Departemen Luar Negeri mengecam empat organisasi - China Central Television, China News Service, People's Daily, dan Global Times - sebagai misi asing dan "gerai propaganda", menambah lima organisasi lain yang ditunjuk pada Februari.Beijing membalas pada bulan Maret dengan mengusir warga AS yang bekerja untuk tiga surat kabar utama Amerika - The New York Times, The Wall Street Journal dan The Washington Post.[IT/r]