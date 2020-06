Kemenlu: Iran Korban Utama Teroris yang Didukung AS

Maryam Rajavi, chief of the MKO terror group, and US President Donald Trump’s personal lawyer Rudy Giuliani.jpg

Islam Times - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah bereaksi terhadap laporan terorisme tahunan terbaru yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS, dengan mengatakan bahwa terlepas dari klaim AS, Iran telah menjadi korban utama aksi terorisme yang dilakukan oleh teroris yang didukung langsung oleh Washington.

Menyangkal klaim kurang ajar yang dilontarkan terhadap Iran di AS "Laporan Negara tentang Terorisme 2019," kata Abbas Mousavi pada hari Kamis (25/6), "Republik Islam Iran benar-benar menolak dan menolak laporan tahunan AS tentang terorisme karena ketidakjujurannya yang jelas dan standar ganda yang diterapkan oleh rezim ini untuk memerangi terorisme. ""Iran telah menjadi korban dan pahlawan dalam memerangi para teroris itu, yang telah diciptakan dan didukung oleh Amerika Serikat," tambah Mousavi.Laporan yang disebut mengidentifikasi Iran sebagai "negara sponsor terorisme terburuk di dunia," mengklaim negara telah memberikan dukungan untuk "berbagai kelompok teroris" di seluruh Timur Tengah.Itu terjadi di tengah berlanjutnya dukungan Washington dan tanpa pamrih untuk kelompok teroris anti-Iran, termasuk kultus teroris Organisasi Mujahidin-e-Khalq (MKO) yang bertanggung jawab untuk membunuh sekitar 12.000 warga Iran sejak kemenangan 1979 Revolusi Islam Iran.Pada tahun 2019, tahun yang tercakup dalam apa yang disebut laporan, AS juga masuk daftar hitam Korps Pengawal Revolusi Iran (IRGC) meskipun dukungan pasukan elit militer sangat diperlukan untuk memerangi negara-negara kawasan melawan teroris Takfiri.Pada awal 2020, Washington membunuh Letnan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds IRGC, yang telah memenangkan reputasi sebagai kepribadian anti-teror yang paling menentukan dan dihormati di Timur Tengah.[IT/r]