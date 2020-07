Iran: ‘Penjahat’ AS Tidak Memiliki Kompetensi untuk Menentukan Contoh Terorisme

Ali Rabiei, Iranian government spokesman.jpg

IslamTimes - Juru bicara pemerintah Iran membalas pada pemerintah AS karena menuduh Iran mensponsori terorisme, mengatakan rezim "kriminal" AS tidak memiliki kompetensi hukum dan moral untuk mendefinisikan contoh-contoh terorisme.

Berbicara pada konferensi pers mingguan pada hari Selasa (30/6), Ali Rabi’i mengatakan pemerintah AS "tidak memiliki posisi hukum atau moral untuk mendefinisikan contoh-contoh terorisme, dan tidak ada otoritas global yang berhak pemerintah AS untuk melakukannya juga."Menyoroti peran utama Iran dalam perang melawan terorisme dan upayanya untuk menahan penyebaran terorisme di dunia, juru bicara itu mengatakan, "Kami percaya, dan dunia juga memperhatikan bahwa tidak hanya pemerintahan (AS) ini mendukung kelompok-kelompok teroris dan rezim teroris dan sponsor terorisme, dia juga adalah teroris itu sendiri. "“Aspek terorisme yang paling jelas adalah pembunuhan komandan kami yang menjadi martir. Dia (AS) telah membunuh seseorang di negara lain dan kemudian mengakuinya dengan berani," tambah Rabi’i, merujuk pada pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Suleimani oleh AS di Irak.“Saya percaya bahwa tujuan pemerintah AS adalah untuk menekan rakyat Iran di bawah berbagai dalih, dan saya menyarankan para profesional media untuk membaca (memoar) Bolton. Dokumen-dokumen yang diperoleh dari memoar Bolton mengungkapkan delusi Trump," kata juru bicara itu, menurut situs web pemerintah Iran."Dia (Trump) mengatakan," Saya akan menekan dan akan memaksa pemerintah Iran dengan tekanan seperti itu untuk menyerah pada tuntutan saya. Saya akan mengorbankan suatu bangsa, saya akan menyebabkan kesengsaraan bagi suatu bangsa, saya akan menyebabkan penderitaan bagi suatu bangsa, sehingga mereka akan menyerah pada tuntutan saya.““Saya percaya bahwa semua orang tahu bahwa kita - seperti yang saya tegaskan, ini terutama untuk pemirsa asing, karena rakyat kita sendiri sadar - telah menjadi musuh terbesar kelompok teroris dan ekstrimis di wilayah ini, dan kita telah membayar harga mahal untuk pertempuran ini,” kata Rabi’i.[IT/r]