Kematian Coronavirus AS Melampaui 130.000

Kematian virus korona AS mencapai 130.000 pada hari Senin di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang menempatkan penanganan krisis oleh Presiden Donald Trump di bawah mikroskop dan menggagalkan upaya untuk memulai kembali ekonomi.Tingkat keseluruhan kematian di AS terus menurun meskipun jumlah kasus melonjak ke tingkat rekor dalam beberapa hari terakhir, tetapi para ahli kesehatan memperingatkan bahwa kematian adalah indikator yang tertinggal, muncul beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan setelah kasus meningkat.Setidaknya lima negara telah melawan tren penurunan angka kematian, menurut analisis Reuters. Arizona memiliki 449 kematian dalam dua minggu terakhir Juni, naik dari 259 kematian dalam dua minggu pertama bulan itu. Negara bagian itu membukukan kenaikan 300% dalam kasus selama sebulan penuh, terbesar di negara ini.Secara nasional, kasus Covid-19 mendekati 3 juta, penghitungan tertinggi di dunia dan dua kali lipat infeksi yang dilaporkan di negara yang paling terkena dampak kedua, Brasil.Enam belas negara bagian telah membukukan rekor peningkatan harian dalam kasus-kasus baru sejak awal Juli termasuk Florida, yang mengkonfirmasi lebih dari 11.000 dalam satu hari. Serta lonjakan satu hari terbesar negara sejauh ini, itu lebih dari negara Eropa mana pun yang dilaporkan dalam satu hari pada puncak krisis di sana.Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS telah memperkirakan antara 140.000 hingga 160.000 kematian akibat virus korona pada 25 Juli dalam proyeksi yang didasarkan pada 24 perkiraan independen. Perkiraan memproyeksikan peningkatan kematian di Arizona, Arkansas, Florida, Idaho, Nevada, Oklahoma, Oregon, Carolina Selatan, Texas, Utah dan Wyoming, menurut situs web CDC.(IT/TGM)