Protes Lebanon terhadap Campur Tangan AS

Lebanese Protest against US Meddling in Internal Affairs.jpg

Islam Times - Demonstrasi Lebanon pada hari Rabu (8/7) berkumpul di pintu masuk Bandara Internasional Beirut untuk memprotes campur tangan AS dalam urusan internal.

Protes di dekat bandara Internasional Beirut terjadi ketika kepala Komando Pusat AS, Jenderal Kenneth McKenzie dan Duta Besar AS untuk Libanon menandai peringatan 37 tahun pemboman yang menewaskan 220 Marinir AS.McKenzie dan Shea berdiri di lokasi pemboman tahun 1983 untuk mengenang Marinir AS yang terbunuh.Wartawan di harian berita Al-Akhbar, Hasan Ollaik mengatakan kepada Al-Manar bahwa protes hari ini tidak berhasil mencegah penghentian McKenzie dan Shea di lokasi pemboman tahun 1983, tetapi berjanji untuk mencegah langkah tersebut di waktu berikutnya.Sebelumnya pada hari Selasa (7/7), Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hasan Nasrallah mengecam campur tangan Shea dalam urusan lokal Libanon.[IT/r]