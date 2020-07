AS Menyebut China Perusahaan India Timur Baru di Laut

US and Chinese flags.jpg

IslamTimes - Seorang pejabat senior AS pada hari Selasa (14/7) menyamakan perusahaan negara China dengan koloni Inggris Perusahaan India Timur ketika Washington mengambil sikap lebih keras terhadap Beijing di Laut China Selatan.

Sehari setelah Menlu AS Mike Pompeo mencap sebagian besar klaim laut Beijing sebagai ilegal, ajudannya untuk Asia Timur mengecam proliferasi rig, survei kapal dan kapal penangkap ikan yang dikirim oleh perusahaan yang dikelola pemerintah China.Asisten Menteri Luar Negeri David Stilwell mengatakan bahwa CNOOC dan perusahaan-perusahaan minyak utama bertindak sebagai “pemukul domba jantan” untuk mengintimidasi negara-negara lain."Dalam semua masyarakat kita, warga negara berhak mengetahui perbedaan antara perusahaan komersial dan instrumen kekuatan negara asing," kata Stilwell di Pusat Studi Strategis dan Internasional."Perusahaan-perusahaan negara ini setara dengan perusahaan India Timur modern," katanya.British East India Company menguasai sebagian besar anak benua India dengan kedok perdagangan teh, kapas, rempah-rempah dan barang-barang lainnya sebelum Inggris secara resmi mengambil alih pada pertengahan abad ke-19.Referensi ini terutama dimuat karena peran East India Company dalam menyelundupkan opium ke China, yang memuncak pada penjajahan Hong Kong tahun 1843 di Inggris - awal dari apa yang disebut Beijing sebagai abad penghinaan.China baru-baru ini memicu kemarahan internasional dengan menekan kebebasan yang dijanjikan ke Hong Kong sebelum Inggris mengembalikan pusat keuangan pada tahun 1997.Dalam keretakan terakhir antara Amerika Serikat dan China, Pompeo pada hari Senin (13/7) berpihak pada Filipina, Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam menolak klaim besar China di Laut China Selatan.Amerika Serikat sebelumnya mengatakan bahwa klaim China itu melanggar hukum tetapi tidak mengambil posisi eksplisit pada perselisihan individu di laut yang kaya sumber daya dan strategis.Stilwell memperbarui kekhawatiran AS pada pembicaraan lama China dengan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tentang kode perilaku Laut Cina Selatan, yang target tanggal tahun depan telah didorong kembali karena pandemi coronavirus."Beijing mungkin telah membatalkan tenggat waktu 2021 yang sewenang-wenang untuk mengakhiri pembicaraan, tetapi tujuan hegemoniknya tetap," kata Stilwell.Sementara Amerika Serikat tidak memiliki klaim di laut, dia memperingatkan bahwa kepentingan AS "jelas dipertaruhkan" dalam kode etik."Kode perilaku yang dengan cara apa pun melegitimasi reklamasi, militerisasi atau klaim maritim Beijing yang melanggar hukum akan sangat merusak, dan tidak dapat diterima oleh banyak negara," katanya.[IT/r]