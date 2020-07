Rouhani: Iran Membalikkan Keadaan, Membuktikan Kesalahan AS Dalam Kasus JCPOA 

IslamTimes- "Sejak awal [keterlibatan diplomatik], segitiga jahat Zionisme, reaksionisme, dan garis keras di Amerika menentang [diplomasi dengan Iran]," kata presiden Iran, yang merinci upaya-upaya para lawan kesepakatan untuk menghancurkan JCPOA.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negara itu bermanuver dengan keterampilan politik setelah penarikan Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran untuk membuktikan bahwa "pelanggar hukum Amerika" harus disalahkan atas segala kekurangan terkait dengan perjanjian tersebut.Berbicara pada ulang tahun kelima dari kesimpulan kesepakatan Iran pada hari Rabu, Rouhani mengatakan Iran secara diplomatis melibatkan enam kekuatan dunia untuk membuktikan bahwa itu adalah negara yang mencari perdamaian dan bahwa sekuritisasi program nuklirnya yang telah lama dicoba oleh AS dan Israel tidak berdasar. ."Sejak awal [keterlibatan diplomatik], segitiga jahat Zionisme, reaksionisme, dan garis keras di Amerika menentang [diplomasi dengan Iran]," kata presiden Iran, yang merinci upaya-upaya para lawan kesepakatan untuk menghancurkan JCPOA."Rezim Amerika saat ini sedang mengalami delusi, dan dengan garis keras di pucuk pimpinan, itu tidak dapat meramalkan konsekuensi dari tindakannya," ungkapnya, merujuk pada penarikan sepihak administrasi Presiden AS Donald Trump dari perjanjian Iran pada tahun 2018 dengan intens melobi oleh Israel dan Arab Saudi.Kesepakatan itu, yang diberi nama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dicapai pada 14 Juli 2015 antara Iran dan sekelompok negara yang saat itu dikenal sebagai P5 +1 - yang mencakup Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan Jerman.Pada Mei 2018, Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut berdasarkan kesepakatan. Dia juga menjatuhkan sanksi sekunder kepada pihak ketiga yang berusaha melakukan bisnis dengan Iran, yang secara efektif menargetkan pihak-pihak Eropa untuk kesepakatan tersebut.(IT/TGM)