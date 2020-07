Media Lokal: Ledakan Menargetkan Konvoi Militer AS Lainnya di Irak

US military convoy in Iraq.jpg

IslamTimes - Sebuah ledakan telah menargetkan konvoi militer AS yang membawa pasokan logistik di provinsi Salahuddin di utara-tengah Irak, insiden kedua dalam waktu kurang dari seminggu.

Mengutip sumber-sumber suku Irak, jaringan berita televisi televisi berbahasa Arab al-Mayadin melaporkan bahwa konvoi militer AS diserang di dekat daerah Makshifiyah pada hari Rabu (15/7).Menurut Berita Irak Saberin, kelompok perlawanan Ashab al-Kahf telah mengklaim bertanggung jawab atas ledakan itu."Kami mengkonfirmasi penghancuran konvoi dukungan logistik besar dengan bahan-bahannya di Salahuddin," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.Tidak segera jelas apakah ada korban jiwa.Peristiwa serupa terjadi pada hari Sabtu ketika konvoi militer AS menjadi sasaran di jalan antara Samawah dan Diwaniyah, selatan ibukota Irak, Baghdad.Media lokal mengatakan setidaknya tiga kendaraan konvoi dihancurkan atau rusak dalam serangan itu, yang mana kelompok Irak yang baru dibentuk, Saraya Thawrat al-Eshrin al-Thaniya, mengaku bertanggung jawab.Sentimen anti-AS telah memuncak di Irak sejak Washington membunuh komandan tinggi Iran Qassem Soleimani dan komandan unit mobilisasi populer Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, pada Januari.Setelah serangan itu, anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui RUU pada 5 Januari, menuntut penarikan semua pasukan asing.Baghdad dan Washington saat ini sedang dalam pembicaraan mengenai penarikan pasukan Amerika.Kelompok-kelompok perlawanan Irak telah bersumpah untuk mengangkat senjata melawan pasukan AS jika Washington gagal mematuhi perintah parlemen.[IT/r]