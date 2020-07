Kementerian Luar Negeri China Perintahkan AS untuk Menutup Konsulat di Chengdu

China tells US to close consulate in Chengdu.jpg

IslamTimes - Langkah ini dilakukan sebagai pembalasan terhadap keputusan AS untuk menutup konsulat China di Houston atas tuduhan pencurian kekayaan intelektual.

China telah memerintahkan Amerika Serikat untuk menutup konsulatnya di kota barat daya Chengdu, kata kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (24/7)."Kementerian Luar Negeri China memberi tahu Kedutaan Besar AS di China mengenai keputusannya untuk menarik kembali izin pendirian dan operasi Konsulat Jenderal AS di Chengdu," demikian bunyi pernyataan itu.Kementerian mengatakan mereka memutuskan untuk mencabut lisensi misi AS dan menyuruhnya untuk menangguhkan semua operasi dan acara, tetapi jangka waktu untuk penutupan belum jelas.Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar.Amerika Serikat mengoperasikan kedutaan besar di Beijing dan konsulat jenderal di Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Shenyang, dan Wuhan. Konsulat Chengdu dibuka pada tahun 1985 dan memiliki sekitar 200 karyawan, 150 di antaranya orang Cina, menurut situs webnya.Reuters juga melaporkan pada hari Rabu (22/7) bahwa China sedang mempertimbangkan untuk menutup misi Wuhan.Amerika Serikat memerintahkan China untuk menutup konsulatnya di Houston, Texas, awal pekan ini dalam sebuah langkah yang digambarkan sebagai "provokasi politik" oleh Beijing dan memicu ancaman pembalasan.Departemen Luar Negeri menjelaskan keputusan yang menyebutkan perlunya "melindungi kekayaan intelektual Amerika dan informasi pribadi orang Amerika". Sementara itu, Presiden Donald Trump mengisyaratkan penutupan lebih banyak konsulat.FBI sedang menuntut beberapa peneliti China dengan tuduhan berbohong tentang hubungan mereka dengan militer China untuk mendapatkan visa dan mata-mata AS untuk Beijing, tuduhan yang dibantah China.Ketegangan telah meningkat di antara kedua negara adikuasa dalam beberapa tahun terakhir di berbagai bidang saat mereka bergulat untuk dominasi politik dan teknologi.[IT/r]