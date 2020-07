Iran Menegaskan Kembali Dukungan Untuk Dialog Intra-Afghanistan, Menolak Pernyataan Utusan AS

IslamTimes- Misi diplomatik Iran menyarankan para pejabat Amerika untuk "mempelajari dengan cermat posisi para pejabat Iran tentang masalah-masalah regional dan Afghanistan sebelum membuat komentar [tentang posisi-posisi itu]."

Iran telah menolak pernyataan "keliru" oleh seorang pejabat AS bahwa mereka tidak mendukung perdamaian di Afghanistan, menekankan bahwa mereka mendukung dialog yang dipimpin oleh orang Afghanistan dan terjadi di antara rakyat Afghanistan.Kepala perunding AS dengan Taliban Afghanistan, Zalmay Khalilzad, mengatakan pada hari Jumat bahwa Iran belum cukup mendukung upaya yang dipimpin AS untuk mendapatkan kelompok militan Taliban dan pemerintah Afghanistan untuk bernegosiasi."Iran belum mendukung seperti yang seharusnya dalam upaya untuk mencapai negosiasi intra-Afghanistan dan penyelesaian Afghanistan sebagian besar karena hubungan kami (AS) dengan mereka," kata Khalilzad.Kedutaan Besar Iran di Kabul menanggapi dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu dengan mengatakan bahwa kebijakan Republik Islam yang tidak berubah adalah untuk mendukung terciptanya perdamaian yang "didasarkan pada hasil negosiasi intra-Afghanistan, yang dimiliki dan dipimpin oleh orang-orang Afghanistan itu sendiri "Misi diplomatik Iran menyarankan para pejabat Amerika untuk "mempelajari dengan cermat posisi para pejabat Iran tentang masalah-masalah regional dan Afghanistan sebelum membuat komentar [tentang posisi-posisi itu]."AS telah mencapai kesepakatan dengan Taliban untuk menarik pasukannya dari Afghanistan. Sementara kesepakatan itu membebankan kewajiban pada pemerintah Afghanistan, negosiasi yang mengarah pada perjanjian itu tidak melibatkan perwakilan pemerintah Afghanistan. Taliban mengatakan secara terbuka pada saat negosiasi bahwa mereka tidak mengakui pemerintah Afghanistan. Mereka telah menolak untuk membuat pengakuan seperti itu di depan umum, meskipun mereka telah melakukan pertukaran tahanan dengan Kabul di bawah kesepakatan baru-baru ini.Kesepakatan AS juga tidak mewajibkan diakhirinya serangan Taliban terhadap pemerintah dan rakyat Afghanistan.Khalilzad, yang berasal dari Afghanistan, menegosiasikan kesepakatan itu untuk Amerika.Iran telah menentang pendudukan militer AS di Afghanistan dan telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan segala upaya dialog antar-Afghanistan, namun kenyataan mengatakan sebaliknya.(IT/TGM)