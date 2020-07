Ayatollah Khamenei: Negara Harus Menolak Semua Tawaran AS

IslamTimes- "Beberapa orang berdebat dan menyebarkan gagasan bahwa jika Anda ingin menghentikan AS dari penindasan, Anda harus mundur. Tidak pak! Seseorang yang terbiasa dengan agresi akan maju jika Anda mundur. Ini adalah masalah yang jelas dan alami. Jika Anda menerima tuntutan AS, mereka akan meningkatkan tuntutan baru, ”tegasnya.

Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengecam sanksi AS terhadap Teheran sebagai "kejahatan terhadap bangsa Iran"."Sanksi yang diterapkan oleh Amerika terhadap bangsa Iran adalah kejahatan, dan tidak ada keraguan tentang itu," kata Pemimpin tertinggi Iran dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Jumat pada hari raya Idul Adha."Sanksi itu adalah kejahatan terhadap suatu negara; meskipun tampaknya menentang pembentukan, hal itu memang menentang terhadap seluruh bangsa," tambahnya.Pemimpin mengatakan menyerah kepada musuh bukanlah cara untuk mengangkat sanksi. "Satu-satunya obat untuk sanksi adalah mengandalkan kemampuan domestik.""Beberapa orang berdebat dan menyebarkan gagasan bahwa jika Anda ingin menghentikan AS dari penindasan, Anda harus mundur. Tidak pak! Seseorang yang terbiasa dengan agresi akan maju jika Anda mundur. Ini adalah masalah yang jelas dan alami. Jika Anda menerima tuntutan AS, mereka akan meningkatkan tuntutan baru, ”tegasnya."Apa yang diinginkan AS adalah bahwa kita benar-benar meninggalkan industri nuklir kita, mengurangi peralatan pertahanan kita menjadi sepersepuluh, dan menyerahkan kekuatan regional kita," ungkapnya."Sayangnya, beberapa orang, di bawah pengaruh musuh, mengatakan apa yang dimiliki oleh tenaga nuklir baik bagi kita. Tenaga nuklir adalah kebutuhan yang pasti bagi negara kita di masa depan. Kita membutuhkan setidaknya 20.000 atau 30.000 megawatt tenaga nuklir, yang kita tidak bisa melewati cara lain atau tidak hemat biaya. Apa yang harus kita lakukan pada hari kita membutuhkannya? Pintu siapa yang harus kita ketuk? Haruskah kita meminta dari Amerika dan Eropa untuk memberi kita listrik atau melakukan pengayaan untuk kita? Apakah mereka akan melakukan itu "Kita harus memikirkan besok. Ini bukan kebutuhan yang akan siap dalam beberapa bulan atau dua tahun. Itu harus dipersiapkan sebelumnya dan kami telah menyiapkan landasan untuk ini."Ayatollah Khamenei mengatakan bagian prinsip industri nuklir telah dipertahankan meskipun banyak kerusakan yang ditimbulkan Iran karena perjanjian nuklir 2015 dengan kekuatan dunia, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).(IT/TGM)