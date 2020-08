IslamTimes- Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa AS harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan semua kelompok teroris yang berbasis di AS terhadap rakyat Iran.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan bahwa AS harus bertanggung jawab karena menyembunyikan teroris.Mousavi menghargai upaya yang dilakukan oleh pasukan Kementerian Intelijen dalam menangkap kepala kelompok teroris dan mencatat bahwa rezim AS mengklaim mendukung rakyat Iran sementara itu telah menyembunyikan para teroris terkenal yang bertanggung jawab atas beberapa operasi teroris di Iran.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa AS harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan semua kelompok teroris yang berbasis di AS terhadap rakyat Iran.Kementerian Intelijen Iran mengumumkan pada hari Sabtu bahwa pasukannya telah membongkar sebuah kelompok teroris yang berbasis di AS.Pasukan dilaporkan telah menangkap kepala kelompok teroris bernama "Tondar" di AS.Menyusul operasi intelijen yang canggih, pasukan menangkap Jamshid Sharmahd yang memimpin operasi terorisnya dari AS.(IT/TGM)