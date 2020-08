Gedung Putih: Tidak Ada Penundaan Pemilu

White House Says No Election Delay As Trump Opposes Mail-In Voting.jpg

IslamTimes - Dalam penolakannya terhadap pemungutan suara melalui pemilihan umum dalam pemilihan presiden AS mendatang, Donald Trump mengklaim bahwa itu akan "mencurangi" pemilu, dan menyarankan pemindahan tanggal pemilihan. Namun, idenya mendapat tentangan dari kedua kubu politik di Kongres - satu-satunya badan yang secara hukum dapat merubah suatu pemilihan.

Kepala Staf Gedung Putih Mark Meadows mengatakan pada hari Minggu di program CBS "Face the Nation" bahwa pemilihan presiden AS akan diadakan pada 3 November, seperti yang direncanakan, menegaskan bahwa "presiden akan menang"."Kita akan mengadakan pemilihan pada tanggal 3 November dan presiden akan menang," kata Meadows, mengklaim bahwa Trump, setelah sebelumnya menyarankan untuk memindahkan tanggal, setelah mengungkapkan keprihatinannya tentang pemungutan suara melalui surat.Ketika ditanya apakah Trump tidak bertanggung jawab untuk melayangkan gagasan itu, Meadows, tidak menjawab secara langsung, menyarankan bahwa jika surat suara yang digunakan oleh 100% pemilih, hasil pemilihan tidak akan diketahui hingga 1 Januari.Penegasan Meadows bahwa pemilihan tidak akan dipindahkan kemudian digemakan oleh penasihat kampanye Trump, Jason Miller di Fox News Sunday."Pemilihan akan dilakukan pada 3 November dan Presiden Trump menginginkan pemilihan pada 3 November", juru kampanye Trump menegaskan.Miller kemudian menyiratkan bahwa "para legislator Demokratik" ini mencoba untuk memindahkan tanggal dengan memperluas langkah-langkah pemungutan suara di tengah pandemi COVID-19.Mengekspresikan kekhawatiran bahwa pemungutan suara melalui surat elektronik dapat mengakibatkan "penipuan pemilih" dan "mencurangi pemilihan", Trump menyarankan beberapa kali bahwa tanggal pemilihan didorong kembali "sampai orang dapat memilih dengan tepat, aman dan aman", sambil bersikeras bahwa ia mendukung orang yang absen. pemungutan suara.Setelah bertemu kritik dari Demokrat dan Republik atas ide itu, Trump mundur untuk mengklaim bahwa ia ingin pemilu berlangsung sesuai rencana. Kongres AS - satu-satunya badan dengan kekuatan konstitusional untuk memindahkan tanggal pemilihan - menentang saran tersebut, menunjukkan bahwa presiden tidak memiliki kekuatan untuk mengubah tanggal pemilihan dan mencatat bahwa tidak ada pemilihan presiden yang pernah diubah dalam sejarah pemilu Amerika Serikat.Pemungutan suara melalui surat telah ditawarkan di banyak negara sebagai pilihan yang lebih aman bagi mereka yang ingin menghindari keramaian hari pemilihan di tengah pandemi. Ditolak oleh Trump karena berpotensi mengarah ke hasil "penipuan", surat suara secara luas didukung oleh Demokrat.[IT/r]