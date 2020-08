Analis: Peletakan Militer AS Di Polandia Langkah Provokatif  

IslamTimes- Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Blaszczak mengumumkan pada hari Jumat bahwa AS akan mengerahkan setidaknya 1.000 tentara di Polandia.

Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk memindahkan sekitar 1.000 tentara Amerika dari pangkalan di Eropa Barat ke Polandia adalah "langkah yang sangat provokatif" yang hanya akan meningkatkan ketegangan dengan Rusia, kata seorang mantan diplomat AS dan penasihat kebijakan Senat."Ini adalah langkah yang sangat provokatif sehubungan dengan Rusia," kata James Jatras dalam sebuah wawancara Sabtu.Menteri Pertahanan Polandia Mariusz Blaszczak mengumumkan pada hari Jumat bahwa AS akan mengerahkan setidaknya 1.000 tentara di Polandia.Blaszczak membuat pernyataan itu sehari setelah mitranya dari Amerika, Mark Esper, mengatakan Pentagon akan mengirim pulang sekitar 6.400 tentara dari Jerman dan memindahkan hampir 5.600 ke negara-negara NATO lainnya."Donald Trump telah mengatakan selama ini bahwa dia ingin mengeluarkan pasukan dari Jerman. Dia kira memikirkan hal ini, saya kira, sebagai semacam hukuman bagi Jerman karena tidak membayar bagian yang adil untuk biaya NATO, ”kata Jatras kepada Press TV.(IT/TGM)