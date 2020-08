US COVID-19 Cases.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat berada dalam fase baru dari wabah koronavirus baru dengan infeksi " menyebar dengan luar biasa" di daerah pedesaan serta kota-kota, kata pakar coronavirus Gedung Putih pada hari Minggu (2/8).

Kasus Coronavirus terus melonjak di beberapa bagian negara dan pejabat kesehatan masyarakat berusaha untuk bekerja dengan gubernur untuk menyesuaikan tanggapan untuk masing-masing negara."Kami berada dalam fase baru," kata Dr. Deborah Birx. “Apa yang kami lihat hari ini berbeda dari Maret dan April. Dia sangat tersebar luas di daerah pedesaan maupun perkotaan.”"Untuk semua orang yang tinggal di daerah pedesaan: Anda tidak kebal atau terlindungi dari virus ini," kata Birx pada program "State of the Union" CNN.Birx, koordinator gugus tugas Gedung Putih, mengatakan orang yang tinggal di rumah tangga multigenerasi di daerah yang sedang mengalami wabah harus memakai masker di dalam rumah untuk melindungi orang tua atau mereka yang memiliki kondisi mendasar.Laksamana Brett Giroir, asisten sekretaris Layanan Kesehatan dan Kemanusiaan, juga menekankan pentingnya memakai topeng."Jika kita tidak melakukan itu, dan jika kita tidak membatasi penyebaran dalam ruangan, virus akan terus berjalan," katanya di "Meet the Press" NBC."Kami sangat prihatin dan ini adalah hal yang sangat serius."Virus corona, yang pertama kali muncul di China, telah menginfeksi 4,6 juta orang di Amerika Serikat dan membunuh lebih dari 155.000 orang Amerika, menurut penghitungan Reuters.Birx mengatakan pejabat federal telah mengerjakan laporan individu untuk setiap negara bagian yang memeriksa tren masyarakat dan catatan rumah sakit. "Masing-masing tanggapan ini harus disesuaikan secara dramatis," katanya.Dia mengatakan apa yang dia saksikan ketika dia mengunjungi 14 negara bagian selama tiga minggu terakhir membuatnya prihatin.[IT/r]