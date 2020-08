Trump Mengatakan Jika Memenangkan Pemilu AS Akan Membuat Kesepakatan dengan Iran dan Korea Utara 'Sangat Cepat'

Donald Trump, U.S. President delivers a statement on.JPG

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump mengatakan dalam konferensi pers bahwa jika dia memenangkan pemilihan presiden, Iran dan Korea Utara akan membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan sangat cepat mengenai program senjata nuklir mereka.

Ketegangan antara AS dan Iran seputar program nuklir yang terakhir muncul kembali setelah Wahington secara sepihak menarik diri dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) - yang lebih dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran - dan menerapkan kembali sanksi terhadap Teheran pada 2018."Jika dan ketika kami menang, kami akan membuat kesepakatan dengan Iran dengan sangat cepat, kami akan membuat kesepakatan dengan Korea Utara dengan sangat cepat," kata Trump, Jumat (7/8).Trump juga mengatakan bahwa jika bukan karena pemerintahannya, AS sekarang akan berperang dengan Pyongyang."Semua orang berkata, 'Oh, Trump akan membuat kita berperang'. Tidak, justru sebaliknya".Presiden AS dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengadakan dua pertemuan puncak di Singapura dan Vietnam, untuk merundingkan denuklirisasi Semenanjung Korea. Namun, KTT di Hanoi tidak menghasilkan apa-apa, setelah Trump keluar dan menolak untuk mencabut sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada Pyongyang sampai Korea Utara membongkar seluruh persenjataan nuklirnya.Sejak kegagalan di Hanoi, pembicaraan denuklirisasi antara kedua negara terhenti, dan Korea Utara melanjutkan uji coba rudal, yang ditangguhkan selama negosiasi.[IT/r]