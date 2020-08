Direktur intel AS Memperingatkan Semua Hasil Pemilu Mungkin Didorong oleh Rusia, China atau Iran

Dumb and dumber.jpeg

IslamTimes - Jika Presiden Donald Trump memenangkan pemilihan kembali, kemungkinan Rusia ikut campur, tetapi jika dia kalah, itu perbuatan China atau Iran, menurut pernyataan dari Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional AS.

Memperingatkan orang Amerika bahwa "negara asing akan terus menggunakan langkah-langkah pengaruh terselubung dan terbuka dalam upaya mereka untuk mempengaruhi preferensi dan perspektif pemilih AS," direktur NCSC William Evanina mengungkapkan pada hari Jumat (7/8) ke arah mana saingan AS ingin mengubah suara.Jawabannya? MEREKA SEMUA.China, Evanina berkata, "lebih memilih Presiden Trump - yang menurut Beijing tidak dapat diprediksi – untuk tidak memenangkan pemilihan kembali."Memperhatikan bahwa Beijing telah mengkritik tanggapan Trump terhadap pandemi Covid-19 (yang dituduhkan oleh presiden kepada China) dan perilaku terkait TikTok dan Huawei (keduanya berusaha untuk dikecualikan dari pasar), direktur menjelaskan bahwa China "memperluas upaya pengaruhnya menjelang November 2020." Keputusan Washington untuk menutup konsulat China di Houston juga tidak terlalu populer, tambahnya.Jadi semua materi anti-Trump bisa disematkan di Beijing? Tidak terlalu. Iran ingin "merusak institusi demokrasi AS, Presiden Trump, dan memecah belah negara" menjelang pemungutan suara November juga, Evanina mengumumkan, menyarankan pekerjaan Republik Islam akan fokus pada "pengaruh online, seperti menyebarkan disinformasi di media sosial dan sirkulasi ulang anti- Konten AS. " Dia menyarankan, kampanye "tekanan maksimum" pemerintahan Trump terhadap Iran, mendorong mereka di tikungan.Jadi, jika Trump menang, dia mengalahkan plot jahat China dan Iran? Sayangnya, Evanina memperingatkan, Rusia "menggunakan berbagai tindakan untuk terutama merendahkan mantan Wakil Presiden Biden dan apa yang dilihatnya sebagai 'kemapanan' anti-Rusia." Trump "di media sosial dan televisi Rusia" (yang tampaknya memiliki jangkauan lebih besar daripada CNN atau New York Times), Kremlin, direktur NCSC menyatakan, menginginkan Trump empat tahun lagi.Evanina agak tidak jelas tentang bagaimana, tepatnya, kekuatan asing yang jahat akan membimbing tangan orang Amerika di bilik suara - atau berapa banyak sumber daya yang dikhususkan setiap negara untuk mempengaruhi pemilihan AS yang sangat penting - tetapi tampaknya bahwa mereka semua melakukannya, dan bahwa orang Amerika sebaiknya waspada jika mereka ingin menjaga demokrasi mereka tetap aman.Apa yang harus dilakukan pemilih jika mereka ingin tidak melakukan penawaran dari pemerintah asing yang jahat, tetapi masih ingin berpartisipasi dalam pemilihan? Evanina berusaha meyakinkan orang Amerika yang khawatir bahwa agen intel "melakukan segala daya [mereka] untuk memerangi upaya dunia maya dan memengaruhi proses pemilihan umum kami". Dalam waktu singkat, agaknya orang Amerika akan diberi tahu siapa yang harus dipilih untuk mengecoh orang asing yang pengecut itu.[IT/r]