Pengunduran Diri Hook Menandakan Kegagalan Kebijakan Luar Negeri AS Di Iran

Kepergian mendadak Brian Hook, perwakilan khusus AS untuk Iran, menunjukkan fakta bahwa kebijakan luar negeri Amerika terhadap Republik Islam Iran sedang dalam kekacauan total.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Hook, yang telah bekerja sebagai utusan khusus sejak Agustus 2018, mengundurkan diri dari jabatannya. Pompeo mengatakan Hook akan diganti dengan Elliott Abrams, yang saat ini menjabat sebagai perwakilan khusus Departemen untuk Venezuela, dan juga ahli kebijakan luar negeri AS dan garis keras Iran.Hook, yang telah melaksanakan kebijakan "tekanan maksimum" Trump terhadap Iran, bekerja sama dengan Pompeo dan memimpin dakwaan pada upaya untuk mencegah pencabutan embargo senjata terhadap Iran yang akan berakhir pada bulan Oktober di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang mendukung Kesepakatan nuklir Iran, secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).(IT/TGM)