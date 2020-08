Esper: AS Akan Mengurangi Pasukan di Afghanistan menjadi 'Kurang dari 5.000'

Mark Esper, US Secretary of Defense.jpg

IslamTimes - Presiden Donald Trump sebelumnya mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengurangi kehadiran militernya di Afghanistan menjadi sekitar 4.000 pada November.

AS akan menambah jumlah pasukannya di Afghanistan menjadi kurang dari 5.000 pada November, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengkonfirmasi pada Sabtu malam."Kami akan turun ke angka kurang dari 5.000", kata Esper di Fox News.Saat ini, AS memiliki sekitar 8.600 tentara yang ditempatkan di Afghanistan. Sebelumnya pada Juli, Departemen Pertahanan mengonfirmasi penarikan dari lima pangkalan di Afghanistan sebagai bagian dari perjanjian dengan Taliban yang menyerukan penarikan total dalam sembilan setengah bulan ke depan.Pasukan AS telah terlibat dalam operasi militer di Afghanistan selama 19 tahun sejak serangan tragis 9/11, tetapi dengan sedikit keberhasilan, gagal mengalahkan Taliban atau membangun perdamaian di negara itu.Membatasi keterlibatan militer AS adalah salah satu janji kampanye utama yang dibuat oleh Trump.Presiden berjanji akan mengakhiri apa yang dia sebut sebagai "perang tanpa akhir" Amerika, termasuk di Afghanistan.[IT/r]