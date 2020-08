Harapan untuk Memperoleh Vaksin Covid-19 di Awal 2021

Vaksin Covid (topcereer.id).

Islam Times - Saat ini, beberapa negara seolah tengah berlomba menemukan vaksin Covid-19 sesegera mungkin.

Josephine Ma, dalam sebuah artikel di South China Morning Press mengupas tentang peluang memperoleh vaksin Covid-19 di awal tahun depan.Dengan enam Covid-19 kandidat vaksin menjalani uji klinis akhir, data awal tentang apakah mereka dapat melindungi manusia dari penyakit diharapkan tersedia dalam dua hingga tiga bulan ke depan, dengan asumsi semuanya berjalan dengan baik. Memberi harapan pada kemungkinan bahwa vaksin bisa masuk ke pasar pada awal tahun depan.Keenam kandidat itu adalah vaksin buatan:- AstraZeneca & Universitas Oxford- Sinovac China- Moderna & National Institute of Alergy and Infectious Diseases (AS)- CanSino & Beijing Institute of Biotechnology- Sinopharm (farmasi pemerintah China)- Pfizer, BioNtech & Fosun (trio farmasi AS< Jerman & China).Kekhawatiran yang mungkin terjadi adalah sebagian besar kandidat, meski menggunakan teknologi yang berbeda, telah mengadopsi strategi imunologi yang serupa untuk mengekspresikan protein lonjakan SARS-CoV-2 dengan harapan dapat mendorong antibodi penawar untuk menghentikannya menginfeksi sel-sel sehat.Protein lonjakan (spike protein) adalah protein yang menempel pada sel manusia dan menginfeksinya.Jika kandidat pertama terbukti efektif, kemungkinan kandidat lain untuk berhasil menjadi tinggi. Tetapi hal yang sebaliknya juga berlaku, duga ahli virus.Strategi untuk menargetkan protein lonjakan didasarkan pada penelitian vaksin sebelumnya untuk Sars (sindrom pernapasan akut parah) dan Mers (sindrom pernapasan Timur Tengah). Dalam uji coba pada hewan dan uji coba manusia tahap awal, semua kandidat vaksin Covid-19 terkemuka menghasilkan hasil yang memuaskan dalam respons sel-T (tipe dari darah putih yang berperan sebagai antibodi pada tubuh) dan antibodi penetral.Namun, hanya uji klinis tahap akhirlah (biasanya melibatkan 20.000-40.000 sukarelawan di area penularan tinggi) yang akan memberi tahu apakah mereka dapat memberikan penghalang efektif untuk Covid-19.“Sebagian besar data sejauh ini mendukung gagasan bahwa mereka semua melakukan apa yang tertulis di kaleng obat: menginduksi antibodi penetral dan sel-T,” kata Daniel Altmann, seorang profesor di departemen kedokteran di Imperial College London. “Tapi masih jauh untuk membuktikan keamanan, jangka panjang, kekebalan pelindung.”Michael Kinch, direktur Center for Research Innovation in Biotechnology & Drug Discovery di Washington University di St Louis, mengatakan meskipun dia berharap, taruhannya tetap tinggi. “Kalau memikirkan pengembangan vaksin sebagai portfolio produk, kami cukup berlebihan dalam menyasar protein lonjakan,” ujarnya.Banyak pengembang vaksin juga memilih platform eksperimental seperti mRNA dan DNA, yang belum pernah disetujui untuk vaksin manusia sebelumnya.“Demikian juga, kami sangat condong ke arah asam nukleat, yang menimbulkan pertanyaan tentang kedua kelayakan, karena belum ada vaksin asam nukleat yang disetujui atau digunakan secara luas,” kata Kinch. “Pengecualian untuk ketidakseimbangan ini tampaknya terjadi di China, yang portofolio vaksin eksperimentalnya mencakup vaksin yang tidak aktif.”China memilih bermain aman lewat eksperimen dengan teknologi vaksin yang berbeda, termasuk pendekatan lama dari vaksin yang tidak aktif, yang membunuh seluruh strain virus daripada mengekspresikan protein tertentu. Tetapi ada sisi negatifnya, karena vaksin mungkin mengandung antigen lain yang dapat menyebabkan efek samping dan data yang kuat akan diperlukan untuk meyakinkan regulator.Tiga vaksin tidak aktif yang dikembangkan oleh dua perusahaan Cina sekarang menjalani uji klinis fase tiga di Brasil dan Uni Emirat Arab. Masih harus dilihat seberapa kuat datanya karena ukuran sampelnya lebih kecil dari biasa.Adapun fase yang harus dilewati sebuah vaksin adalah sebagai berikut:- Dalam tahap pengujian pra-klinis, para peneliti memberikan vaksin kepada hewan untuk melihat apakah itu memicu respons imun.- Dalam uji klinis fase 1, vaksin diberikan kepada sekelompok kecil manusia untuk menentukan apakah itu aman dan untuk mempelajari lebih lanjut tentang respon imun yang dipicu.- Dalam fase 2, vaksin diberikan kepada ratusan orang sehingga para ilmuwan dapat mempelajari lebih lanjut tentang keamanan dan dosis yang tepat.- Dalam fase 3, vaksin diberikan kepada ribuan orang untuk memastikan keamanannya - termasuk efek samping yang jarang terjadi - dan keefektifannya. Percobaan ini melibatkan kelompok kontrol yang diberi plasebo.Pemerintah Amerika Serikat adalah pembeli terbesar vaksin dan berjanji akan membayar beberapa pengembang vaksin terlepas dari apakah kandidat mereka berhasil. Dengan Covid-19 yang masih berkecamuk di seluruh dunia, persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA) akan memberikan titik rujukan penting bagi negara lain.Dalam beberapa minggu terakhir, FDA telah berulang kali mengatakan tidak akan tunduk pada tekanan politik untuk menyetujui vaksin tetapi akan tetap berpegang pada sains, karena sangat ingin memastikan kepercayaan publik dalam program inokulasi (pembiakan bakteri) di masa depan.Goldman Sachs mengatakan regulator AS dapat menyetujui vaksin pertama tahun ini, sementara ahli penyakit menular Amerika Anthony Fauci memperkirakan bahwa jutaan dosis akan siap pada awal 2021.Rusia mengumumkan pada hari Sabtu bahwa mereka akan mendaftarkan vaksin Covid-19 pada hari Rabu, meskipun para ilmuwan khawatir tentang keamanan dan kemanjurannya, karena tidak ada data uji coba yang dipublikasikan.Untuk mengantisipasi uji coba fase tiga yang berhasil, perusahaan farmasi di seluruh dunia meningkatkan kemampuan manufaktur mereka sebelum diberi lampu hijau untuk mulai berproduksi.Sebanyak 26 calon vaksin sedang menjalani uji klinis di berbagai tahapan. Raksasa farmasi seperti Johnson & Johnson dan Sinofi telah menandatangani kesepakatan dengan pemerintah AS, meskipun produk mereka baru pada tahap uji coba pertama dan kedua.Terlepas dari optimisme, para ilmuwan telah memperingatkan bahwa meskipun izin penggunaan diberikan, vaksin Covid-19 awal mungkin hanya memiliki tingkat kemanjuran yang mirip dengan suntikan influenza. Ini berarti vaksin tidak akan menghasilkan kekebalan kawanan (herd immunity), yang menurut banyak orang diperlukan untuk menghentikan penyebaran penyakit ini.FDA menetapkan tingkat kemanjuran minimal 50 persen sebelum memberikan persetujuan, yang berarti orang yang terpapar virus corona memiliki peluang 50-50 untuk jatuh sakit atau baik-baik saja."Vaksin influenza sekarang memiliki kemanjuran sekitar tingkat itu, itulah sebabnya mereka menetapkannya sebagai dasar," kata Paul Offit, direktur pusat pendidikan vaksin di Rumah Sakit Anak Philadelphia dan salah satu penemu vaksin rotavirus.Altmann mengatakan bahwa tingkat kemanjuran itu akan membantu dalam mengatasi pandemi. “Kami hanya membutuhkan sesuatu yang secara substansial dapat memberi keseimbangan untuk mendorong keluarnya sumber daya manusia untuk sirkulasi ulang virus,” katanya.Tetapi dengan hanya beberapa bulan data, pertanyaan tetap ada tentang berapa lama kekebalan akan bertahan dan apakah ada efek samping yang tidak diketahui.“Ketidakpastian utama berpusat pada daya tahan vaksin. Kami belum tahu apakah ada vaksin yang dapat melindungi untuk jangka waktu yang lama,” kata Kinch. "Ini bisa sangat bermasalah untuk virus Corona mengingat bukti bahwa bentuk yang kurang ganas, seperti yang berkontribusi terhadap flu biasa, tampaknya dapat menghindari kekebalan yang tahan lama."Offit mengatakan para ilmuwan mungkin harus menunggu sampai vaksin mencapai pasar sebelum mereka mendapatkan jawabannya. Ada hal-hal yang tidak kamu ketahui, katanya. “Jika Anda menguji vaksin pada 20.000 orang, ini berbeda dengan menerapkannya pada 2 juta orang, jadi Anda dapat mengetahui apakah vaksin itu memiliki efek samping yang tidak diinginkan."FDA mewajibkan perusahaan farmasi untuk memantau subjek uji fase tiga mereka bahkan setelah uji coba selesai untuk memantau kemungkinan efek samping dan memiliki gagasan yang lebih baik tentang daya tahan kekebalan.Para ilmuwan juga prihatin tentang perlindungan vaksin untuk orang tua, yang memiliki respons kekebalan yang lebih lemah dan lebih rentan terhadap gejala Covid-19 yang parah, dan juga apakah vaksin tersebut aman untuk wanita hamil.Offit mengatakan vaksin yang dikembangkan oleh teknologi yang berbeda dapat bekerja secara berbeda di subkelompok yang berbeda. "Saya pikir masih bagus jika kami mencoba varietas yang berbeda, jadi ada kemungkinan untuk memiliki sesuatu yang berhasil dan aman."Beberapa uji klinis telah mendaftarkan sejumlah kecil sukarelawan yang lebih tua, sementara FDA telah mendorong uji coba untuk dilakukan di antara berbagai kelompok etnis. Beberapa kandidat melakukan uji coba multi-situs di berbagai negara. Universitas Oxford dan AstraZeneca, misalnya, sedang menguji kandidat vaksin mereka di Inggris, Brasil, Afrika Selatan, dan India.Dengan banyaknya ketidakpastian, beberapa ilmuwan mengatakan harus ada proses seleksi yang cermat untuk calon vaksin sebelum melanjutkan ke inokulasi massal.Vaksin yang lemah mungkin memberikan rasa aman yang salah kepada penerima dan mereka mungkin melanjutkan perilaku yang menyebarkan virus sejak awal, kata Kinch. “Dari sudut pandang logistik, vaksin yang lemah mungkin memerlukan banyak dorongan dari waktu ke waktu, yang akan menambah biaya dan waktu yang cukup besar untuk melindungi populasi dunia serta menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan [apakah orang bersedia menerima vaksin tambahan atau suntikan penguat], khususnya kalau vaksin itu ada efek sampingnya."Idealnya, vaksin harus efektif selama 10 sampai 12 tahun. Meski generasi pertama vaksin mungkin tidak dapat mencapainya, para ilmuwan akan mengerjakan generasi kedua setelah meluncurkan yang pertama.Altman mengatakan itu bisa menjadi mimpi buruk logistik jika vaksin dengan kekebalan pendek diterapkan dalam skala besar. “Kami membutuhkan perbandingan yang cermat, yang akan sangat penting bagi logistik: tingkat kekebalan, jumlah dorongan yang dibutuhkan, daya tahan kekebalan.”“Memproduksi, meluncurkan, dan kemudian memantau miliaran dosis vaksin akan menjadi tantangan logistik yang setara dengan mobilisasi untuk perang dunia atau misi ke Mars!" lanjutnya."Ini tidak boleh menjadi balapan gila ke garis finis karena kami benar-benar membutuhkan perbandingan yang tenang untuk membuat pilihan terbaik, yang mungkin melibatkan beberapa vaksin...Bayangkan kengeriannya jika kita merencanakan dengan buruk dan melakukan upaya ini menjadi vaksin yang bertahan selama satu tahun dan kemudian harus mulai dari awal lagi, daripada mencari vaksin yang bertahan 10 tahun.”[IT/AR]