Rusia, Iran dan Turki Bersama-sama Mengutuk Serangan Israel dan Pencurian Minyak AS di Suriah

IslamTimes - Pernyataan itu dirumuskan di sela-sela pertemuan Komite Konstitusi Suriah, sebuah platform negosiasi yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan untuk mendamaikan pemerintah Suriah dan oposisi dan membangun perdamaian abadi di negara yang dilanda perang itu.

Rusia, Iran dan Turki merilis pernyataan bersama Selasa (25/8) "menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas teritorial Republik Arab Suriah," sambil mengkritik Zionis Israel dan Amerika Serikat atas kegiatan ilegal mereka di negara itu.Dalam pernyataannya, ketiga pihak "mengutuk berlanjutnya serangan militer Zionis Israel di Suriah yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter internasional," dan mengatakan bahwa serangan semacam itu merusak "kedaulatan Suriah dan negara-negara tetangga" dan membahayakan "stabilitas dan keamanan di kawasan” secara keseluruhan.Zionis Israel telah mengakui melakukan "ratusan" serangan udara terhadap sasaran di dalam Suriah dalam beberapa tahun terakhir, mengklaim serangan itu ditujukan untuk mencegah penumpukan kekuatan 'Iran' di perbatasannya. Damaskus telah berulang kali mengutuk serangan itu, menyebutnya ilegal dan menekankan bahwa negara memiliki hak berdaulat untuk memutuskan secara independen negara mana yang dapat menempatkan pasukan atau peralatan di tanahnya. Lebanon, yang wilayah udaranya kadang-kadang digunakan Zionis Israel untuk serangan di Suriah, juga mengutuk tindakan Tel Aviv.Iran membantah mengerahkan pasukan tempur reguler ke Suriah, tetapi telah mengakui memberikan dukungan kepada Tentara Suriah dan pasukan milisi Hizbullah Lebanon di negara itu, dengan yang terakhir membantu Damaskus dalam perang melawan terorisme. Selain itu, Pasukan Quds ekstrateritorial elit Iran telah memberikan bantuan kepada pasukan Suriah dalam bentuk pelatihan dan penasihat.Dalam foto yang dirilis oleh kantor berita resmi Suriah SANA, menunjukkan rudal terbang ke langit dekat bandara internasional, di Damaskus, Suriah, Senin, 21 Januari 2019.Dalam pernyataan bersama, Rusia, Iran dan Turki juga "menyatakan penentangan mereka terhadap pencurian dan transfer ilegal pendapatan minyak yang seharusnya menjadi milik Republik Arab Suriah.""Dalam konteks ini mereka mengutuk kesepakatan minyak ilegal antara perusahaan berlisensi AS dan entitas tidak sah sebagai bagian dari agenda separatisnya," tambah pernyataan itu, merujuk pada aktivitas penyelundupan minyak AS-Kurdi di timur laut Suriah.Pemerintahan Trump secara terbuka mengkonfirmasi rencana Washington untuk "mengambil" minyak Suriah dan mencegah ladang minyak jatuh ke tangan teroris atau pemerintah Suriah. Damaskus, yang sangat membutuhkan pendapatan untuk membangun kembali negara itu, menuduh AS secara terbuka “mencuri” sumber minyaknya. Lawan Trump di AS telah menyarankan bahwa pencurian minyak Suriah mungkin merupakan pelanggaran hukum internasional terhadap penjarahan.Citra satelit yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kendaraan angkutan minyak berkumpul di Provinsi Deir ez-Zor, Suriah, 10 km sebelah timur Al Mayadin sebagai bagian dari operasi ilegal AS untuk mengirimkan minyak keluar dari Suriah.Ketiga negara tersebut juga menyatakan penentangannya terhadap “semua sanksi sepihak yang bertentangan dengan hukum internasional, hukum humaniter internasional dan Piagam PBB, terutama dalam menghadapi pandemi [coronavirus].”Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Jepang memberikan sanksi pada Suriah antara 2011-2012 karena konflik antara pasukan pemerintah, pemberontak, dan kelompok teroris Islam meningkat.Damaskus, Moskow, Tehran, dan lainnya telah berulang kali meminta Washington dan Brussel untuk membatalkan kebijakan sanksi mereka, dengan alasan situasi bencana kemanusiaan di Suriah, terutama setelah pandemi virus corona, yang telah sangat membebani infrastruktur perawatan kesehatan negara yang sudah melemah.[IT/r]