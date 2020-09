Kevin Barret: Bisakah Aliansi Iran-Turki Merevitalisasi Timur Muslim?

Islam Times - Menyusul kesepakatan untuk menormalisasi hubungan antara UEA-Israel dan penolakan keras negara-negara dunia seperti Iran dan Turki, muncul wacana tentang aliansi kedua negara ini untuk bisa dan bagaimana merevitalisasi Timur Muslim. Kevin Barret dalam sebuar artikel yang dilansir situs Cressent pada 8 September memaparkan wacana ini dengan panjang lebar.

Menurut Barret, kesepakatan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengakui entitas Zionis pada dasarnya adalah aksi politik yang dirancang untuk menguntungkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump, keduanya tengah berjuang untuk tetap berkuasa.Di mata pemimpin Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah, kesepakatan telah 'menjatuhkan topeng'. Artinya jelas. Ketika kekuatan jahat berkumpul di siang hari untuk menyatakan persatuan mereka, mereka yang akan melawan kejahatan memiliki kesempatan untuk bangkit menghadapi tantangan. Pengkhianatan memalukan Emirat terhadap orang-orang Palestina, Arab, dan Muslim adalah seruan untuk membangunkan wilayah tersebut dan untuk kepemimpinan dua kekuatan Islam independen yang bangkit di Timur Muslim, Iran dan Turki.Wilayah Timur Tengah sekarang menghadapi pilihan yang sulit: Apakah akan mengikuti Iran-Turki dan menjadi semakin Islami, merdeka, demokratis, bersatu, dan mahir secara ekonomi dan teknologi? Atau membiarkan dirinya terbagi dan dikuasai selamanya oleh kaum Sybar (hedonis) yang terbelakang, bodoh, dan lalim yang bekerja secara rahasia untuk musuh regional dan global Islam?Signifikansi geopolitik dari penyerahan Emirat kepada Zionisme didiagnosis dengan benar di situs New Republik. Trita Parsi menjelaskan bahwa "Kesepakatan Israel-UEA Menempatkan 'Keabadian' dalam 'Perang Abadi': Apa yang mengikat Israel dan Sekutu-sekutu baru Arab bukanlah ancaman dari Iran tetapi ancaman militer AS yang tengah meninggalkan Timur Tengah." Parsi memahami bahwa baik entitas Zionis maupun pangeran-pangeran Teluk yang sangat lemah itu menikmati kekuatan dan legitimasi untuk menopang diri mereka sendiri di dunia pasca-Kekaisaran AS. Jadi, mereka tidak terlalu banyak berkomplot melawan Iran dan Palestina melainkan terhadap rakyat Amerika dan terhadap rakyat di wilayah itu, yang juga akan mendapat manfaat dari penarikan pasukan AS.Kesepakatan Zio-Emirat dikecam oleh dua pemimpin ekonomi dan teknologi di kawasan itu, Iran dan Turki, dalam istilah yang hampir identik. Kementerian Luar Negeri Iran menanggapi berita tentang perjanjian tersebut. "Rakyat tertindas Palestina dan semua negara bebas di dunia tidak akan pernah memaafkan normalisasi hubungan dengan rezim kriminal penjajah Israel dan keterlibatannya dalam kejahatannya." Kementerian Luar Negeri Turki hampir sama gencarnya, "Sejarah dan hati nurani rakyat di kawasan itu tidak akan melupakan dan tidak pernah memaafkan perilaku munafik UEA ini, mengkhianati perjuangan Palestina demi kepentingannya yang sempit."Kecaman bersama Turki-Iran atas pengkhianatan Emirat meningkatkan kemungkinan aliansi yang lebih besar antara kedua negara, yang keduanya mewarisi visi pan-Islam. Turki menjadi tuan rumah Khilafah Utsmaniyah (Kekhalifahan) yang dihancurkan seabad yang lalu oleh konspirasi Zionis-imperialis. Adapun Iran, revolusi Islam 1979 dilakukan di bawah naungan pan-Islam dan berusaha meletakkan dasar bagi reunifikasi dunia Muslim pada akhirnya.Untuk berhasil, Iran dan Turki harus mengalahkan strategi "bagi dan taklukkan" Zionis-imperialis dengan bekerja sama atau bahkan bersatu. Alih-alih mengajukan klaim eksklusif atas kepemimpinan umat Islam, setiap pemimpin negara harus membentuk lembaga yang akan mendorong aksi bersama dan pembagian kekuasaan. Masing-masing dapat mengklaim otoritas keagamaan dalam lingkupnya masing-masing, Turki dengan mazhab Hanafi dan pada tingkat yang lebih rendah tiga mazhab Sunni utama lainnya, dan Iran dengan mazhab Jafar 12 Imam dan pada tingkat yang lebih rendah berbagai sekolah yang "berafiliasi dengan Syiah".Kedua negara harus terus menempuh jalan menuju otonomi penuh dan kemakmuran ekonomi untuk bersama-sama membebaskan kawasan. Otonomi politik lengkap yang dinikmati Iran sejak 1979 telah memungkinkan perkembangan ekonomi perlawanan yang sekarang siap untuk melonjak berkat investasi besar dari China. Adapun Turki, pertumbuhan ekonominya telah melambat bahkan ketika ia mulai melepaskan diri dari NATO dan Zionis sambil menjalin hubungan berbasis realpolitik dengan China dan Rusia. Ankara membutuhkan teman regional dan sebuah proyek untuk menginspirasi rakyatnya. Pakta pan-Islam dalam aliansi dengan Iran akan sesuai dengan RUU tersebut.Kedua negara harus mampu menerima pengaruh lingkungan geografis. Basis alami Turki adalah Asia Tengah bagian utara, di mana orang-orang berbahasa Turki bulan sabit membentang dari Bosphorus hingga China. Berdekatan dengan wilayah itu, dan agak diselingi dengannya, terdapat komunitas berbahasa Persia yang memiliki ikatan alami dengan Iran, serta populasi Muslim Pakistan-India yang secara historis mendukung upaya persatuan pan-Islam.Demikian juga, tanah berbahasa Arab termasuk wilayah Ottoman historis serta kantong Syiah. Meskipun invasi Zionis-imperialis di wilayah tersebut, terutama perang 9/11, bertujuan untuk menerapkan rencana pembagian dan penaklukan Oded Yinon untuk menghapus persatuan Islam dari kesadaran populer dan menggantinya dengan identitas etnis-sektarian yang bertengkar, identifikasi populer dengan Islam dan Palestina tetap bertahan dan mungkin menginformasikan pemberontakan rakyat di masa depan melawan para penguasa korup di kawasan itu.Jika Turki dan Iran secara resmi dapat berkomitmen pada proyek pan-Islam termasuk pembebasan al-Quds, orang-orang di wilayah tersebut cenderung untuk bergabung dengan mereka. Sebagian besar Muslim Timur selalu menganggap diri mereka anggota pertama dan terpenting Umat Islam, dan hanya warga negara-bangsa Sykes-Picot.Di samping harta spiritual persatuan Islam, manfaat material dari Muslim Timur yang bersatu atau secara bertahap juga akan sangat besar. Kawasan ini saat ini sedang tertatih-tatih dalam negosiasi terms of trade dengan pihak luar, terutama di bidang energi, karena perpecahan politiknya. Setiap pangeran kecil harus bersaing dengan pangeran lainnya untuk menjilat sepatu bot Zionis dan imperialis dengan lebih hina, dan untuk menyerahkan sumber daya dengan lebih boros. Jika kawasan itu bersatu, posisi negosiasinya akan jauh lebih kuat.Kesatuan politik dan ekonomi juga akan memungkinkan adanya mata uang bersama yang dapat berdiri di samping mata uang terkemuka dunia lainnya, dan mungkin bahkan melampaui mereka. Dinar emas dan dirham perak Islam, yang secara tradisional merupakan satu-satunya mata uang yang dapat diterima untuk membayar zakat, dapat dikembalikan dalam bentuk yang ramping dan disesuaikan dengan dunia saat ini. Didukung penuh oleh emas dan perak, dinar dan dirham akan memiliki keunggulan jangka panjang atas mata uang fiat riba, yang sebenarnya merupakan bentuk penipuan terselubung. Sama seperti para pedagang menyebarkan Islam di masa lalu dengan menggunakan bobot dan ukuran yang sama dengan kejujuran yang tidak biasa, begitu pula umat yang bersatu kembali menyebarkan Islam melalui mata uang yang jujur ​​dan bebas riba.Visi positif persatuan Islam ini akan memberi arti dan tujuan bagi pemberontakan rakyat di masa depan melawan monarki korup, dekaden, dan pengkhianat di wilayah Teluk Persia. Dan dasar untuk pemberontakan semacam itu diletakkan tidak hanya oleh pengkhianatan para pangeran terhadap Palestina dan Islam, tetapi juga oleh faktor ekonomi jangka panjang termasuk kehancuran yang akan datang dari ekonomi minyak saja di kawasan itu. Seperti yang ditulis Patrick Cockburn baru-baru ini, “Era yang ditandai dengan kekuatan negara-negara minyak sedang berakhir… Ironisnya, petrostate seperti UEA sedang melenturkan otot politiknya dengan menormalkan hubungan dengan Israel seperti dunia ekonomi yang menjadi bagiannya sedang putus … Ketika populasi meningkat dan kaum muda membanjiri pasar tenaga kerja, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk menjaga masyarakat tetap berjalan seperti sebelumnya, tetapi sumber daya seperti itu sudah tidak ada lagi. Perubahan ini memiliki implikasi revolusioner karena kontrak sosial tak terucapkan antara penguasa dan yang dikuasai rusak."Cockburn meramalkan sebuah revolusi "gempa bumi yang akan datang" di wilayah tersebut. Rezim yang hanya mengatur pompa bensin di gurun pasir akan roboh. Dua kekuatan regional utama yang telah menguasai teknologi maju dan membangun ekonomi riil, Turki dan Iran, akan memiliki kesempatan untuk menyalurkan kerusuhan yang akan datang ke arah pan-Islam. Tetapi untuk melakukannya mereka harus mengatasi perbedaan kepentingan dan ideologi sektarian dan bekerja sama untuk melayani tujuan yang lebih besar.[IT/AR]