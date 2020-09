Kemenlu: Turki Mengutuk Perjanjian AS-Siprus tentang Pembangun Fasilitas Pelatihan Baru

Turkish Ministry of Foreign Affairs.jpg

IslamTimes - Perjanjian AS-Siprus untuk membangun pusat pelatihan keamanan perbatasan regional baru di pulau itu tidak akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Mediterania Timur, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy.

"Langkah-langkah yang diambil AS, seperti mencabut embargo senjata pada Administrasi Siprus Yunani dan memasukkan pihak Yunani dalam program pelatihan militer mengganggu keseimbangan antara kedua bangsa di pulau itu dan meningkatkan ketegangan di Mediterania Timur," kata Aksoy. .Juru bicara tersebut mengatakan bahwa tindakan AS tidak akan berkontribusi untuk mencapai kompromi tentang masalah Siprus dan kesepakatan tentang pembangunan pusat pelatihan baru tidak akan berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional.Aksoy mengatakan bahwa Turki mendesak AS untuk kembali pada kebijakan netralitas yang diupayakannya di Siprus dan berkontribusi pada upaya penyelesaian masalah Siprus.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkan selama kunjungannya pada Sabtu (12/9) ke Siprus bahwa dia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Luar Negeri Siprus Nikos Christodoulides tentang pembangunan pusat pelatihan baru (Pusat Darat, Laut Terbuka, dan Keamanan Pelabuhan Siprus, atau CYCLOPS) yang akan didanai oleh AS dan dibangun di Siprus.Menurut Departemen Luar Negeri, AS akan menyediakan peralatan, pelatih, dan dukungan lain untuk pusat pelatihan baru tersebut, yang akan membantu memberikan bantuan di bidang-bidang yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan, termasuk pengawasan bea cukai dan ekspor, serta keamanan pelabuhan dan maritim, dan keamanan cyber.Aksoy menunjukkan bahwa Pompeo tidak bertemu dengan komunitas Siprus Turki selama kunjungannya ke Siprus hari Sabtu.Siprus dan Turki telah terlibat dalam perselisihan berkepanjangan atas hak pengeboran lepas pantai sejak penemuan deposit gas pertama di lepas pantai pulau itu pada tahun 2011. Siprus telah terpecah menjadi wilayah selatan Yunani yang dikelola Siprus dan pemerintah Siprus Turki di utara. sejak 1974.[IT/r]