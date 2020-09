Trump Peringatkan Setiap Serangan Iran terhadap AS Akan Dibalas Dengan Serangan '1.000 Kali Lebih Besar'

Donald Trump .US President.jpg

IslamTimes - Pernyataan Trump datang ketika dia menerima laporan tentang Tehran yang diduga merencanakan pembunuhan terhadap Duta Amerika Serikat sebagai pembalasan atas Jenderal Soleimani, yang tewas dalam serangan AS pada Januari.

Presiden Donald Trump telah memperingatkan bahwa setiap serangan Iran terhadap Amerika Serikat akan dibalas dengan tanggapan "yang akan 1.000 kali lebih besar".... disebabkan selama bertahun-tahun. Setiap serangan Iran, dalam bentuk apapun, terhadap Amerika Serikat akan bertemu dengan serangan terhadap Iran yang besarnya 1.000 kali lebih besar!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 September 2020Sebelumnya pada hari Minggu, muncul laporan bahwa Iran telah merencanakan pembunuhan duta besar AS untuk Afrika Selatan sebagai pembalasan atas pembunuhan Komandan Pasukan Jenderal IRGC Quds Qasem Soleimani.Pada hari Senin (14/9), juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh menepis tuduhan tersebut dan mendesak para pejabat AS "untuk berhenti menggunakan metode usang dan kuno untuk propaganda anti-Iran di arena internasional".Khatibzadeh menggambarkan klaim tersebut sebagai bagian dari "kampanye kontra-intelijen pemerintahan Trump melawan Iran", mengecam laporan Politico sebagai "diatur sesuai pesanan, bias dan memiliki tujuan".Juru bicara tersebut menunjukkan bahwa "dapat diprediksi" bahwa Washington akan "menggunakan tuduhan dan pemalsuan anti-Iran menjelang pemilihan presiden AS, ditambah dengan tekanan rezim [Amerika] untuk menyalahgunakan mekanisme Dewan Keamanan PBB dengan tujuan untuk mengintensifkan tekanan pada rakyat Iran ”.“Sebaliknya, Amerika Serikat dan rezim petahana di Gedung Putih yang telah mengabaikan prinsip-prinsip dasar diplomatik dan telah menjadi rezim yang nakal di arena internasional, […] mendalangi dan melaksanakan puluhan plot pembunuhan, […] penarikan diri dari banyak perjanjian internasional, melanggar integritas teritorial bangsa, dan pembunuhan pengecut Jenderal Qassem Soleimani, komandan terhormat perang melawan terorisme,” tambah Khatibzadeh.Soleimani tewas dalam serangan drone AS yang ditargetkan di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari. Washington membenarkan serangan itu dengan klaim bahwa dia telah berencana untuk menyerang personel AS di kawasan itu dan bahwa dengan melenyapkannya, mereka telah menyelamatkan "banyak nyawa".Washington, bagaimanapun, gagal memberikan bukti apapun tentang dugaan rencana serangan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa AS tidak memiliki informasi tentang tanggal dan tempat dugaan serangan.Sebagai pembalasan atas komandan utamanya, Iran melakukan serangan rudal yang mengenai Pangkalan Udara Ayn al-Asad AS di Irak barat dan fasilitas Amerika di Erbil. Tidak ada personel AS yang terluka dalam serangan itu, kata Gedung Putih.Soleimani adalah tokoh yang sangat dihormati di Iran, dipuji karena memerangi kelompok teroris di wilayah konflik dan dianggap sebagai "arsitek" infrastruktur keamanan Iran.[IT/r]