Google Kembali Memblokir Akses ke Akun YouTube untuk Pers TV Iran

IslamTimes - Google untuk keenam kalinya menargetkan penyiar Iran Press TV, memblokir akses ke akun resmi YouTube dari jaringan berita internasional, dengan alasan "pelanggaran undang-undang ekspor."

Langkah itu dilakukan pada Sabtu (19/9) hampir setahun setelah raksasa teknologi AS menutup akun YouTube dan Gmail dari Press TV dan saluran saudaranya, Hispan TV tanpa pemberitahuan sebelumnya."Akun Google Anda dinonaktifkan dan tidak dapat dipulihkan karena melanggar undang-undang ekspor. Anda harus menyewa penasihat hukum jika ada pertanyaan," kata Google dalam pesan yang muncul setelah Press TV mencoba masuk ke akunnya.Undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat melarang penggunaan dan akses ke informasi, barang, dan teknologi yang dikendalikan untuk alasan keamanan nasional atau perlindungan perdagangan.Peraturan federal yang membatasi ekspor barang dan teknologi ke luar negeri telah ada sejak 1940-an.Persyaratan dan ketentuan Google melarang keras penggunaan Gmail, Google Drive, dan Google Apps for Gov untuk mengirim email, berbagi, mentransfer, atau menyimpan Data Teknis Terkontrol Ekspor (ECTD).Peneliti dan pihak lain yang menangani ECTD harus mengambil tindakan yang wajar untuk mencegah pengungkapan, penggunaan, dan akses data teknis yang dikontrol ekspor oleh orang asing yang tidak berwenang dan tidak berlisensi.Selama beberapa tahun terakhir, Google berulang kali memilih tindakan seperti itu terhadap outlet media Iran. Ini telah mengambil Press TV lebih dari outlet Iran lainnya mengingat luasnya pemirsa dan pembacanya.Press TV menjadi target pada April tahun lalu, ketika Google juga menutup akun YouTube dan Gmail-nya.Serangan sebelumnya juga menyangkal jaringan pemberitahuan sebelumnya, cukup untuk mengutip "pelanggaran kebijakan" samar-samar.Sebelumnya, saluran YouTube Press TV ditutup pada September dan November 2013 serta April 2014.Penyiaran Republik Islam Iran - yang menjalankan Press TV dan Hispan TV sebagai bagian dari Layanan Dunia - menyebut serangan semacam itu sebagai contoh sensor yang jelas.Serangan terhadap kebebasan berbicara semacam itu tampaknya menjadi bagian dari kebijakan anti-Iran yang diteliti oleh Presiden AS Donald Trump sejak menjabat.Setelah Trump menjabat pada 2017, Washington meningkatkan upayanya untuk menargetkan Republik Islam.Kampanye tersebut bahkan mengasumsikan gelar "tekanan maksimum" di bawah kepemimpinan presiden AS saat ini.Upaya tersebut telah membuat AS meninggalkan perjanjian nuklir multi-pihak dengan Iran pada Mei 2018, dan mengembalikan sanksi terkait nuklir yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut.Sebagai bagian dari kampanye, Departemen Luar Negeri AS juga telah meminta perusahaan media sosial Facebook, Instagram, dan Twitter untuk memblokir akun para pemimpin pemerintah Iran, dan iOS - sistem operasi seluler yang dibuat oleh perusahaan AS Apple Inc. - menonaktifkan aplikasi Iran. .Dalam langkah sewenang-wenang pada bulan April, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS memblokir dan menyita nama domain resmi dari surat kabar pemerintah Iran "Iran."[IT/r]