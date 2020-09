Iran Tidak Khawatir Tentang Aktivasi Snapback

IslamTimes- Rabiei menggarisbawahi bahwa satu dekade yang lalu tidak ada yang bisa membayangkan bahwa suatu hari sekutu AS akan dengan keras mengatakan 'tidak' kepada Washinton tetapi ini telah terjadi hari ini.

Juru Bicara Pemerintah Iran Ali Rabiei dalam sebuah catatan pada hari Sabtu mengatakan Iran tidak khawatir tentang kemungkinan aktivasi dari apa yang disebut mekanisme snapback, mencatat bahwa AS diuntungkan dari kebijakan anti-JCPOA."Tiga puluh hari yang lalu, Amerika Serikat, dalam sebuah tindakan melawan hukum internasional, menyerukan aktivasi mekanisme tersebut. Bukti menunjukkan bahwa Iran dapat menyaksikan keberhasilan lain dalam konteks diplomasi multilateral dan melihat kegagalan Amerika Serikat dalam memaksakan unilateralismenya sebagai kegagalannya dalam mengaktifkan mekanisme pemicu, "tulisnya."Dalam krisisnya sendiri, AS tidak begitu didiskreditkan di arena internasional," tambahnya.Rabiei menggarisbawahi bahwa satu dekade yang lalu tidak ada yang bisa membayangkan bahwa suatu hari sekutu AS akan dengan keras mengatakan 'tidak' kepada Washinton tetapi ini telah terjadi hari ini.Sungguh luar biasa bahwa semua anggota lembaga keamanan paling penting di dunia (DK PBB) bersatu melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan JCPOA, tegasnya.Mengacu pada klaim Pompeo tentang mekanisme snapback terhadap Iran, dia menulis: Mengenai pemilihan presiden AS yang akan datang, pejabat Gedung Putih berusaha untuk mencapai tujuan yang direncanakan dengan mendorong Iran untuk menarik diri dari JCPOA.Dia menambahkan bahwa sebagian besar penghangat dari pejabat AS ingin mengalihkan opini publik AS dari tindakan Trump dalam beberapa tahun terakhir ke debat dan petualangan baru dalam beberapa hari terakhir masa jabatannya.Pemerintah AS saat ini telah menggunakan semua kemampuan sanksi dan tidak ada lagi yang diperoleh melalui sanksi, katanya, mekanisme snapback adalah pengaruh baru AS untuk menarik Iran ke taman bermain baru.Tetapi Iran tidak khawatir bahkan tentang aktivasi mekanisme tersebut, Rabiei menggarisbawahi.Spox menambahkan bahwa "Isolasi diplomatik Amerika Serikat hari ini adalah hasil dari kesabaran Iran pada hari Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari JCPOA.(IT/TGM)