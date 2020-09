Kemungkinan Sangat Minim Rusia Memperpanjang START Baru Bersama AS

IslamTimes- Pada hari Senin dan dalam konferensi pers, Ryabkov mengkritik upaya Billingslea untuk menekan Moskow, dengan mengatakan, “Ini semua adalah ultimatum yang hanya mengurangi kemungkinan kesepakatan apa pun. Kita tidak bisa berbicara dengan cara ini. "

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan Moskow melihat peluang 'minimal' untuk memperpanjang perjanjian nuklir New START dengan Amerika Serikat karena Kremlin tidak menerima persyaratan yang ditetapkan oleh Washington.Dalam wawancara panjang dengan harian Rusia Kommersant yang diterbitkan pada hari Minggu, Marshall Billingslea, Utusan Khusus Presiden AS untuk Pengendalian Senjata, mengatakan Moskow harus menerima perjanjian bersama dengan Washington untuk memperbarui pakta sebelum Pemilihan Presiden AS pada 3 November."Saya curiga setelah Presiden Donald Trump memenangkan pemilihan ulang, jika Rusia tidak menerima tawaran kami, seperti yang akan kami katakan di AS, naik," katanya, menekan Rusia untuk datang ke sebuah kesepakatan dengan AS tentang perpanjangan pakta nuklir dalam periode yang ditentukan.Pada hari Senin dan dalam konferensi pers, Ryabkov mengkritik upaya Billingslea untuk menekan Moskow, dengan mengatakan, “Ini semua adalah ultimatum yang hanya mengurangi kemungkinan kesepakatan apa pun. Kita tidak bisa berbicara dengan cara ini. "Diplomat Rusia, yang memimpin delegasi Rusia ke pembicaraan stabilitas strategis, menekankan bahwa dalam kondisi yang ditetapkan oleh Washington, kemungkinannya "minimal" untuk memperpanjang perjanjian New START, yang menghapuskan senjata nuklir strategis yang dipegang oleh AS dan Rusia.Perjanjian START adalah perjanjian kontrol senjata nuklir besar terakhir antara Moskow dan Washington yang membatasi pengembangan dan penyebaran hulu ledak nuklir strategis kedua negara.Pada bulan Juli 1991, START, yang kemudian disebut START I, ditandatangani oleh Presiden George HW Bush dan Mikhail Gorbachev, presiden terakhir Uni Soviet, yang melarang kedua negara untuk mengerahkan lebih dari 6.000 hulu ledak nuklir di atas total 1.600 rudal balistik antarbenua (ICBM) dan pembom.Pada Januari 1993, Presiden Bush dan Boris Yeltsin, mantan presiden Rusia, menandatangani START II, ​​tetapi gagal dan tidak pernah berlaku.Perjanjian START I kedaluwarsa pada akhir 2009 dan penggantinya, yang disebut START Baru atau START III, ditandatangani pada April 2010 oleh mantan Presiden AS Barack Obama dan kemudian Presiden Rusia Dmitry Medvedev, di mana kedua belah pihak setuju untuk membagi separuh jumlah nuklir strategis. rudal dan membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dikerahkan menjadi 1.550.START Baru dapat diperpanjang untuk lima tahun berikutnya, setelah tanggal kedaluwarsanya pada Februari 2021, dengan kesepakatan bersama.Jika pakta tersebut gagal diperpanjang, pilar utama yang menjaga keseimbangan senjata nuklir antara AS dan Rusia akan dicabut, yang berarti bahwa elemen ketegangan lain akan ditambahkan ke hubungan mereka yang sudah tegang.(IT/TGM)