Maduro Menuduh AS Menyetujui CIA Melakukan Tindakan 'Teroris' di Venezuela

Nicolas Maduro - Venezuela's President.jpg

IslamTimes - Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui "operasi rahasia dan teroris" oleh Central Intelligence Agency (CIA) di negara Amerika Latin itu.

"Mereka (pejabat Amerika) telah memberi CIA lampu hijau untuk datang dengan agen langsung untuk [melakukan] operasi rahasia dan teroris melawan minyak, listrik, militer, target pemilihan, dan tindakan rahasia kotor lainnya seperti yang selalu digunakan oleh CIA," Maduro mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi kepada bangsa pada hari Selasa (22/9).Dia mengatakan Administrasi Penegakan Narkoba AS (DEA) adalah kaki tangan dalam upaya Washington untuk menggulingkan pemerintah sayap kiri Venezuela.“Dia (pemerintah AS) telah menempatkan DEA sebagai agen pelaksana penyerangan terhadap Venezuela, yang baru hari ini bukanlah DEA ​​yang terlibat dengan kelompok perdagangan narkoba Kolombia tapi untuk menyerang Venezuela, yang baru mereka telah menyetujui CIA terlibat dalam operasi… serangan teroris terhadap Venezuela, ”tambahnya.Secara terpisah pada hari Selasa, Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengumumkan sanksi terhadap beberapa anggota parlemen Venezuela karena mendukung Maduro dan untuk apa yang dia sebut partisipasi dalam kecurangan dalam pemilihan mendatang pada bulan Desember.Miguel Ponente, Guillermo Luces, Bernabe Gutierrez, dan Chaim Bucaran, para pemimpin dari empat partai oposisi utama Venezuela, masuk daftar hitam oleh Departemen Keuangan AS setelah memutuskan untuk tidak memboikot pemilu mendatang.Departemen Keuangan juga menjatuhkan sanksi pada Williams Benavides, kepala gerakan kiri Tupamaro yang mendukung Maduro.Sanksi tersebut membekukan aset individu di AS dan melarang perusahaan Amerika melakukan bisnis dengan mereka.Dalam pidato nasionalnya, Maduro mengecam sanksi terhadap anggota parlemen Venezuela, dan membandingkan pemerintahan Trump dengan "mafia" yang memaksa negara lain untuk menyerah pada tuntutannya dengan kekerasan dan melalui "ancaman, pemerasan, penindasan, dan agresi militer.”Hubungan antara AS dan Venezuela telah memburuk di bawah pemerintahan Trump. Washington telah menjatuhkan sanksi pada perusahaan minyak negara Venezuela untuk menekan Maduro agar mengundurkan diri, dan telah mendukung tokoh oposisi pemberontak.[IT/r]