Laporan: AS Menyelundupkan Tiga Lusin Tanker Minyak Keluar dari Suriah

IslamTimes - Suriah timur laut, rumah bagi sebagian besar minyak negara itu, juga merupakan tempat terkonsentrasinya sebagian besar pasukan AS di negara itu.

Damaskus telah berulang kali menuduh pasukan AS dan sekutu Kurdi mereka mencuri minyak negara itu, dengan intelijen mengonfirmasi pengiriman puluhan juta dolar emas hitam ke luar negeri setiap bulan.Konvoi 35 truk tangki dari wilayah Jazira di timur laut Suriah telah keluar dari negara itu ke Irak utara, Kantor Berita Arab Suriah telah melaporkan, mengutip sumber-sumber lokal. Konvoi tersebut dilaporkan meninggalkan provinsi Hasakah pada Rabu (23/9) malam.Bersamaan dengan ekspor ilegal minyak Suriah, pasukan AS dikatakan telah membawa enam kendaraan militer yang membawa 50 tentara dari Irak ke Suriah, dengan pasukan tersebut meningkatkan kehadiran AS di bandara darurat Kharab al-Jeer di timur laut Hasakah.Dalam berita terkait, penduduk desa Tal Sateeh turun ke jalan di pedesaan Qamishli pada hari Kamis (24/9), membawa bendera nasional, potret presiden Suriah, dan plakat-plakat yang menuntut agar pasukan Turki dan "Zionis AS" menarik diri dari wilayah tersebut segera, dan berhenti menjarah sumber daya tanah, minyak dan gandum mereka.[IT/r]