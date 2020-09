Zarif Menyebut Contoh Sanksi AS Untuk 'Terorisme Medis'

IslamTimes- Dia mengecam keras tindakan sepihak AS terhadap Iran, mengatakan bahwa upaya AS untuk memblokir ekspor minyak Iran telah membatasi kemampuan Teheran untuk menanggapi krisis virus korona.

Menekankan dampak negatif sanksi AS terhadap respons Iran terhadap krisis virus korona, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut tindakan Washington sebagai contoh 'terorisme medis'.Dalam sebuah wawancara dengan Russia Today, menteri luar negeri Iran menggambarkan sebagai "kebohongan" klaim AS bahwa sanksi sepihak tidak berpengaruh pada barang-barang kemanusiaan, menekankan bahwa tindakan AS seperti itu sebenarnya adalah "terorisme medis".Dia mengecam keras tindakan sepihak AS terhadap Iran, mengatakan bahwa upaya AS untuk memblokir ekspor minyak Iran telah membatasi kemampuan Teheran untuk menanggapi krisis virus korona.Karena sanksi AS, Republik Islam Iran bahkan tidak memiliki akses ke sebagian dananya di luar negeri untuk membeli obat, tambahnya.Merujuk pada wabah virus corona dan perlunya kerjasama semua negara untuk memerangi virus yang tidak dikenal ini, Zarif mengatakan bahwa virus tersebut tidak membedakan antara kaya dan miskin, lemah dan kuat, kawan dan lawan, dan merugikan semua, sehingga semua. negara-negara perlu bekerja sama untuk melawan virus ini.Sayangnya, Amerika Serikat terus mencegah Iran bahkan dari membeli obat dan vaksin untuk virus tersebut.Menurut Kementerian Kesehatan Iran pada Minggu, 446.448 orang sejauh ini telah terinfeksi virus korona baru, dengan kematian mencapai 25.589 dan pemulihan sebanyak 374.170.(IT/TGM)