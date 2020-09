Laporan: China Memulai Latihan Militer Besar-besaran Baru di Empat Laut Tetangga

China Massive Military Drills in Four Neighboring Seas.jpg

IslamTimes - Untuk kedua kalinya dalam dua bulan, China mengadakan latihan militer besar-besaran di keempat laut di perbatasan timurnya.

Minggu ini, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) mengadakan lima latihan militer di laut: dua di Laut China Selatan, satu di Laut China Timur dan dua di Laut Kuning, salah satunya di Laut Bohai, jalur perairan teluk terdalam, Reuters melaporkan. Menurut laporan itu, banyak latihan akan menampilkan latihan tembakan langsung.Bulan lalu, PLA mengadakan latihan besar yang serupa, yang menurut Kementerian Pertahanan China tidak menargetkan negara tertentu. Namun, pesawat mata-mata U-2 "Dragon Lady" AS terbang langsung melalui salah satu latihan di Laut Kuning, meskipun zona larangan terbang ditetapkan oleh Beijing sebagai tindakan pencegahan keamanan. Kementerian Pertahanan China mengecam langkah tersebut sebagai "provokasi murni," mencatat insiden tersebut telah mengganggu latihan dan dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman.Latihan bulan ini, yang akan diperpanjang hingga awal Oktober, dilakukan di tengah peningkatan aktivitas militer AS di Pasifik, terutama di perairan dekat China. Sputnik telah mendokumentasikan bagaimana beberapa pesawat mata-mata Amerika melakukan penerbangan zigzag melintasi Laut China Selatan dan Laut Kuning setiap hari, terkadang menyamar sebagai pesawat sipil dalam upaya untuk menipu penonton. AS juga memimpin latihan besar angkatan laut Rim of the Pacific di lepas pantai Hawaii dan latihan Valiant Shield di Laut Filipina dekat Guam.Collin Koh, seorang peneliti dari S Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University Singapura, mengatakan kepada South China Morning Post bahwa latihan China bertujuan untuk mendemonstrasikan "tekad dalam mengikuti persiapan pertempuran masa damai di mata publik domestik dan eksternal. audiens. "“Tindakan itu terutama ditujukan pada serentetan aktivitas militer AS dan sekutu baru-baru ini di daerah itu,” kata Koh. “Secara operasional, ini untuk menunjukkan kemampuan PLA untuk melakukan mobilisasi besar pasukan untuk pelatihan di beberapa wilayah laut - yang juga menyoroti bahwa PLA tidak terpengaruh oleh pandemi dengan cara apa pun.”Angkatan Laut PLA meningkatkan latihan pada kapal induk pertamanya, Liaoning, dan kapal induk baru yang dirancang secara lokal, Shandong, bersama-sama di Laut Kuning. Sementara itu, kapal induk ketiganya, yang hanya dikenal sebagai Type 002, sedang dibangun di Shanghai, bersama dengan kapal induk lain dan beberapa kapal induk helikopter Type 075 di berbagai negara bagian penyelesaian. Angkatan Laut PLA sudah lebih besar dari Angkatan Laut AS, dengan rencana untuk terus meningkatkan ukuran dan modernisasi.[IT/r]