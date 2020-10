Khaji: AS Harus Menarik Diri Dari Wilayah Suriah

IslamTimes- Kedua belah pihak berunding tentang perkembangan terkini di Suriah, termasuk pertemuan Komite Konstitusi, Proses Perdamaian Astana, situasi di Idlib dan timur Efrat, serta situasi kemanusiaan di negara itu.

Asisten Senior Urusan Politik Khusus Menteri Luar Negeri Iran Ali Asghar Khaji mengatakan bahwa AS harus meninggalkan Suriah dan lebih menekankan perang melawan terorisme di wilayah Suriah.Dia membuat pernyataan itu dalam pembicaraan telepon dengan Koordinator Khusus Jepang untuk Suriah Akira Endo pada hari Rabu.Kedua belah pihak berunding tentang perkembangan terkini di Suriah, termasuk pertemuan Komite Konstitusi, Proses Perdamaian Astana, situasi di Idlib dan timur Efrat, serta situasi kemanusiaan di negara itu.Merujuk pada posisi Republik Islam Iran dalam penyelesaian politik krisis Suriah, Khaji mengimbau negara asing untuk tidak ikut campur dalam proses dialog Suriah-Suriah yang berada dalam kerangka Komite Konstitusi.Khaji lebih lanjut mengutuk kehadiran ilegal AS di Suriah dan upayanya untuk menjarah cadangan minyak negara serta mendukung kelompok teroris dan menekankan perlunya penarikan AS dari wilayah Suriah.Dia juga menyambut baik perluasan hubungan antara Republik Islam Iran dan Jepang di kawasan itu dan menyerukan kelanjutan bantuan kemanusiaan Jepang ke Suriah.Akira Endo, pada bagiannya, menekankan pentingnya peran Iran dalam menyelesaikan krisis Suriah dan memuji upaya para penjamin Proses Perdamaian Astana.(IT/TGM)