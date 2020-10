Syaikh Sudais Menodai Masjidil Haram

Syaikh Sudais (Crescent International).

Islam Times - Normalisasi hubungan antara Emirat dan Israel memicu banyak kecaman, baik pada pemerintah Emirat juga pada pihak-pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung mendukung dan ikut memuluskan peristiwa itu.

Dilansir Crescent Internasional hari ini, Kevin Barrett yang memeluk Islam di usia ke-34, mengecam keras bagaimana seorang imam Masjidil Haram yang alih-alih berdoa untuk pembebasan Palestina dan mengutuk para pengkhianat UEA, malah memetik hadis dan menafsirkannya untuk membenarkan penyerahan Muslim pada genosida Zionis.Dalam khotbah shalat Jumat 4 September lalu, Syaikh Sudais menceritakan kisah-kisah dari hadits dan sirah tentang kemurahan hati Nabi Muhammad saw kepada orang Yahudi. Sepertinya Syaikh lupa menyebutkan bahwa orang Yahudi yang menerima kemurahan hati tersebut bukan penjahat dan penyerang yang tidak bertobat dan pelaku genosida!Syaikh Sudais juga mengutip perjanjian Nabi (saw) dengan orang-orang Yahudi di Khaybar, yang secara implisit menganggapnya sebagai model dan inspirasi untuk kesepakatan jahat UEA dengan Israel. Tapi perbandingannya tidak masuk akal. Kaum Yahudi Khaybar, termasuk Banu Nadir yang telah diusir dari Madinah karena pengkhianatan, telah merencanakan dengan suku-suku Yahudi lainnya untuk menyerang Muslim Madinah, yang menanggapi dengan mengepung benteng mereka dan akhirnya membiarkan mereka menyerah sebagai imbalan membayar upeti. Jadi, jika Khaybar adalah modelnya, umat Islam harus mengepung "Israel" sampai menyerah — lalu persyaratan yang cukup murah hati harus ditawarkan (seperti mengizinkan penjajah Zionis untuk tetap tinggal di Palestina selama mereka menerima Hak Kembali warga Palestina, menyerahkan kembali tanah Palestina, dan membayar ganti rugi kepada para korban).Secara implisit, sang Syaikh mendukung normalisasi hubungan tersebut dari mimbar di Masjid al-Haram. Dia menceritakan tentang betapa hebatnya orang Yahudi dan bagaimana Muslim harus melakukan segala kemungkinan untuk mengakomodasi mereka.Implikasi yang jelas, menurut Kevin Barret, fakta menyedihkan bahwa tempat-tempat suci Islam telah jatuh ke tangan musuh-musuh Islam.Seperti Muslim di mana pun, sebelumnya sang Syaikh berdoa untuk kemenangan Palestina atas para penyerang Zionis. Lagipula, tidak pernah ada kasus yang lebih jelas dari kejahatan perang tertinggi selain invasi, pendudukan, dan genosida Zionis atas Palestina. Dan Al-Qur'an, seperti hukum internasional dan akal sehat, mengutuk agresi,“Kamu boleh berperang di jalan Allah melawan orang-orang yang menyerangmu, tapi jangan menyerang. Allah tidak mencintai para penyerang." [2: 190].Memang, perlawanan bersenjata melawan agresi dan penindasan adalah wajib, karena"penindasan lebih buruk daripada pembunuhan" [2: 191].Hal yang sama tercantum dalam [60: 8]:"Allah tidak melarang Anda untuk berlaku adil dan baik dengan orang-orang yang tidak berperang melawan Anda karena agama dan tidak mengusir Anda dari rumah Anda."Implikasi yang jelas adalah bahwa mereka yang menyerang Anda karena alasan agama dan mengusir Anda dari rumah harus dilawan. Dan "mengusir Anda dari rumah karena agama (Anda)" persis seperti yang dilakukan oleh Zionis terhadap Muslim dan Kristen Palestina. Sampai Zionis mengakui dan mulai menerapkan hak kembali Palestina, semua Muslim berkewajiban untuk berperang demi pembebasan rakyat Palestina — dan pembebasan tempat-tempat suci Muslim dan Kristen di Palestina.Siapa pun yang bertanya-tanya mengapa Syaikh Sudais tidak mengutuk pengkhianatan UEA pasti tidak pernah melihat foto-foto yang dilakukan Syaikh dengan Syaikh Abdallah bin Bayyah beberapa hari sebelum khotbah 4 September itu. Kedua pengkhianat itu menjelaskan bahwa mereka adalah teman terbaik. Dalam tanggapannya terhadap normalisasi, Bin Bayyah mengatakan, "Dewan Fatwa Emirates memberkati tindakan kepemimpinan yang bijak untuk kebaikan tertinggi bangsa dan rakyatnya."Ketika bau tak sedap dari pengkhianatan dan kekufuran yang tidak terselubung meningkat di tempat-tempat suci Islam, komunitas Muslim global menghadapi pilihan: Mereka dapat terus berdoa ke arah kiblat yang dikendalikan oleh musuh kita; atau dapat memutuskan untuk mendapatkan kembali kendali atas kota-kota suci Mekkah dan Madinah dengan mentransfer hak asuh mereka ke badan Islam internasional yang bertugas menjalankannya secara adil dan tidak memihak sesuai dengan kitab suci Islam.Langkah seperti itu akan lama tertunda. Tapi apakah itu layak dalam konteks strategis saat ini? Meskipun itu tidak akan terjadi dalam semalam, umat Islam dapat memastikan bahwa itu benar-benar terjadi, dengan meluncurkan proyek sebanyak mungkin dan kemudian melihatnya hingga akhirnya selesai. Persamaan strategis berubah dengan cepat, karena dominasi AS di dunia pada umumnya dan Muslim Timur pada khususnya terkikis lebih cepat dari hari ke hari. Tuntutan yang tidak dapat dinegosiasikan bahwa Haramayn adalah milik seluruh umat Muslim, bukan milik miliarder playboy Badui Bani Saud, harus digemakan dari setiap mimbar dan menjadi prioritas utama setiap aktivis, jurnalis, dan intelektual Muslim.[IT/AR]