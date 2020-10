Laporan: Qatar Mengajukan Permintaan Resmi untuk Mendapatkan Jet F-35 Dari AS

F-35 Joint Strike Fighter.jpg

IslamTimes - Negara Teluk Persia, Qatar, telah secara resmi meminta untuk membeli pesawat siluman F-35 canggih dari Amerika Serikat. Jika diizinkan, Qatar akan menjadi negara Timur Tengah kedua yang menggunakan jet tersebut setelah Zionis Israel.

Pada hari Rabu (7/10), Reuters melaporkan, mengutip sumber yang dekat dengan kesepakatan tersebut, bahwa Doha telah mengeluarkan permintaan resmi untuk mendapatkan jet tempur generasi kelima. Departemen Luar Negeri AS menolak untuk mengkonfirmasi atau menyangkal kesepakatan itu, dengan mengatakan pihaknya tidak akan melakukannya sebelum tawaran tersebut secara resmi diajukan ke Kongres.Presiden AS Donald Trump mengatakan dia "tidak akan memiliki masalah dengan" menjual F-35 ke negara-negara Teluk, tetapi mencatat pada 15 September bahwa "beberapa orang melakukannya, mereka mengatakan ... mungkin mereka pergi berperang."Jika disetujui, kesepakatan itu dapat mengubah keseimbangan kekuatan militer di Teluk dan secara signifikan membebani hubungan AS dengan Arab Saudi dan Israel, dua sekutu terkuat Washington di kawasan itu.Riyadh dan Doha telah berselisih sejak 2014, ketika Raja Saudi Salman menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris dan menuduh Doha mendukung kelompok tersebut. Pada 2017, Arab Saudi dan dua sekutu dekatnya, Mesir dan Uni Emirat Arab, memutuskan hubungan perdagangan dengan negara Teluk tersebut, dan Riyadh bahkan telah menyusun rencana untuk menemukan tempat pembuangan limbah nuklir besar-besaran di perbatasan bersama mereka.Sementara UEA dan Bahrain baru-baru ini menandatangani kesepakatan damai dengan Zionis Israel sebagai imbalan untuk menormalkan hubungan politik, Qatar belum melakukannya - meskipun kesepakatan seperti itu dikabarkan sedang dikerjakan. Seperti dua negara lainnya, Qatar adalah rumah bagi instalasi militer AS yang luas dan dengan demikian lentur di tangan kebijakan luar negeri AS, yang di bawah Presiden AS Donald Trump telah berusaha untuk menggalang dukungan global untuk Zionis Israel.Abu Dhabi juga berusaha untuk membeli F-35 setelah kesepakatan damai.Turki akan menjadi operator kedua F-35 di Timur Tengah, tetapi Kongres AS mengakhiri kemungkinan itu dengan menghapus Ankara dari program F-35 setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak untuk berpisah dengan udara S-400 buatan Rusia. sistem pertahanan, yang diperingatkan Pentagon dapat membahayakan kemampuan menghindari radar F-35.Menariknya, Qatar dipandang sebagai sekutu paling andal Ankara di kawasan itu, dan hubungan politik dan militer mereka tumbuh seiring dengan memudarnya hubungan Doha dengan Riyadh.[IT/r]