Duta Besar AS Di Israel Adalah Tokoh Kejahatan Terorganisir

Duta Besar AS untuk Israel David Friedman adalah tokoh kejahatan terorganisir yang melanjutkan agenda ekstremis Kosher Nostra Likudnik Israel, kata seorang analis politik Amerika.Kevin Barrett, seorang penulis, jurnalis dan pembawa acara radio dengan gelar Ph.D. dalam Studi Islam dan Arab, membuat pernyataan itu dalam sebuah wawancara dengan Press TV pada hari Kamis.Melanggar tradisi lama duta besar yang netral secara politik, Friedman mengatakan pada hari Minggu bahwa kebijakan AS terhadap Iran dapat berubah menjadi lebih buruk dari perspektif Israel jika calon Demokrat Joe Biden terpilih sebagai presiden AS pada November."Joe Biden adalah bagian dari pemerintahan Obama, yang merundingkan dan mengimplementasikan kesepakatan Iran, sesuatu yang menurut Presiden Donald Trump - dan saya sependapat - sebagai kesepakatan internasional terburuk yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat," kata Friedman dalam wawancara dengan situs berita al-Ain Uni Emirat Arab."Mereka [pemerintahan Obama] tidak melakukan apa pun untuk menahan pembangunan rudal balistik Iran," kata Friedman.Friedman menambahkan, “Jika kami melanjutkan jalan ini, kami pikir Iran pada akhirnya tidak akan punya pilihan selain mengakhiri aktivitas jahatnya. ... Saya tidak suka berpikir bahwa pemerintahan baru akan merusaknya, tetapi sayangnya, jika Biden menang, saya pikir mereka mungkin. "Dr. Barrett berkata bahwa Friedman “adalah pengacara mafia Kosher Nostra. Dia mewakili Trump dalam kebangkrutan Trump atas kasino Atlantic City miliknya. "“Dan dia tentu saja teman dan rekan orang-orang seperti Sheldon Adelson dan Bibi Netanyahu. Jadi orang ini adalah kejahatan terorganisir habis-habisan. Trump menghadiahinya dan sindikatnya dengan menunjuk duta besar Friedman untuk Israel, ”tambahnya.“Jadi sekarang Friedman, duta besar AS untuk Israel, berteriak tentang bagaimana jika Biden menang, kebijakan garis keras Trump terhadap Iran akan berantakan, dan upaya luar biasa ini yang berada di ambang kemenangan yang tidak dilihat oleh orang lain, entah bagaimana akan menjadi sepenuhnya digagalkan oleh kemenangan Biden, ”ungkapnya.(IT/TGM)