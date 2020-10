Bolton Mengonfirmasi Dia Tidak Akan Memilih Trump atau Biden

John Bolton. former US National Security Adviser.jpg

IslamTimes - Mantan penasihat keamanan nasional Donald Trump mengakui bahwa untuk pertama kalinya dalam karier politiknya, dia tidak akan memilih calon dari Partai Republik untuk menjadi presiden.

Mantan penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan lagi bahwa dia tidak berniat memberikan suara untuk Donald Trump atau saingan Demokratnya Joe Biden dalam pemilihan presiden pada 3 November.Berbicara kepada Wolf Blitzer, pembawa berita politik CNN di The Situation Room, Bolton menyarankan agar Donald Trump, yang baru-baru ini keluar dari Pusat Medis Militer Nasional Walter Reed untuk kembali ke Gedung Putih setelah dirawat karena virus corona, adalah orang yang sama dengannya akan bekerja, diduga "membentuk dunia melalui retorikanya sendiri" dengan "mengintimidasi dan menyangkal fakta".Namun demikian, dia menambahkan dengan tegas bahwa dia tidak akan memberikan suara untuk lawan Trump, Biden.Sebelumnya, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS itu mengatakan tidak akan memilih Donald Trump pada pemilihan presiden mendatang di awal November."Ini akan menjadi pertama kalinya dalam karir politik dewasa saya ketika saya tidak akan memberikan suara untuk calon presiden dari Partai Republik," kata Bolton dalam wawancara dengan National Press Club yang berbasis di Washington.Dalam sebuah wawancara yang disiarkan di ABC News pada bulan Juni, Bolton menyatakan bahwa Trump "tidak layak untuk menjabat," menambahkan:"Saya tidak berpikir dia memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan itu. Saya tidak berpikir dia seorang Republikan yang konservatif ... Saya tidak akan memilih dia pada bulan November. Yang pasti juga tidak akan memilih Joe Biden."[IT/r]