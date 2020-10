Laporan: AS Berjuang untuk Mempertahankan Penyitaan Kapal Tanker Bensin Iran untuk Venezuela

US struggles to defend forfeiture of Iranian gasoline from Venezuela-bound tankers.jpg

IslamTimes - Pemerintah AS menghadapi tantangan hukum atas penyitaan kargo yang dicegat dari empat kapal tanker yang diklaim Iran, Bloomberg melaporkan. Washington mengklaim bahwa kargo di empat kapal yang dicegat itu milik Perusahaan Minyak Iran Nasional (NIOC), konon terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), yang dijuluki organisasi teroris di AS, tetapi pemilik kapal dilaporkan membantah klaim ini dan menantang perampasan.

Otoritas Amerika mengklaim telah mencegat beberapa pengiriman minyak Iran pada Agustus 2020, memaksa setidaknya dua kapal untuk membawa kargo mereka ke pelabuhan AS.Bloomberg mengatakan Mobin International Limited, Oman Fuel Trading Ltd, dan Sohar Fuel Trading LLC FZ semuanya telah mengajukan penolakan penyitaan kargo kapal mereka oleh AS. Departemen Kehakiman, yang bertugas sebagai penerima bahan bakar yang dikeluarkan dari kapal tanker yang diklaim Iran, belum mengomentari gugatan tersebut.Kecuali jika Washington berhasil membuktikan bahwa kargo itu milik Iran dan mendukung klaimnya bahwa penjualan bensin akan menguntungkan IRGC, mereka tidak akan dapat mengelola bahan bakar yang disita, misalnya, untuk menjualnya.Bereaksi terhadap pernyataan awal AS mengenai intersepsi empat kapal tanker (Bella, Bering, Pandi, dan Luna), Iran menolak klaim Amerika sebagai "kebohongan dan perang psikologis lain".Duta Besar Iran untuk Venezuela, negara yang seharusnya menerima kiriman, mengatakan kapal yang disita tidak berlayar di bawah bendera Iran. Menteri Perminyakan negara itu Bijan Namdar Zangeneh menambahkan bahwa kargo tersebut telah dibayar oleh Venezuela dan karenanya bukan milik Tehran.AS mengklaim telah mencegat total 1,116 juta barel bahan bakar yang dikirim dari Iran ke Venezuela, yang saat ini menderita kekurangan bensin, pada Agustus 2020. Namun, sekitar 820.000 barel bahan bakar masih berhasil mencapai Venezuela pada September setelah lima kapal tanker lainnya telah mengirimkan sekitar 1,53 juta barel lebih di bulan Mei.Baik Iran dan Venezuela merasakan tekanan karena sanksi Amerika terhadap perdagangan minyak. Di Venezuela, yang sudah dilanda krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 2017, mengakibatkan degradasi kilang lokal, yang tidak bisa lagi memurnikan campuran minyak yang sangat berat yang diekstraksi di negara itu. Untuk ini, kilang membutuhkan peralatan dan bahan kimia canggih, yang sebagian besar sekarang tidak dapat diakses karena ketidakmampuan untuk membelinya di luar negeri karena sanksi AS. Pengiriman bahan bakar bulan Mei dari Iran dilaporkan mengandung bahan kimia dalam jumlah yang tidak ditentukan yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian beberapa kilang negara Amerika Latin.Washington mengutuk keras kerja sama antara Caracas dan Tehran di bidang perdagangan bahan bakar, mengklaim bahwa Presiden Venezuela Nicolas Maduro merampok cadangan emas negaranya untuk membeli bensin Iran agar tetap berkuasa.Baik Venezuela dan Iran, pada gilirannya, mengutuk upaya AS untuk menghalangi kerja sama ini.Presiden Maduro juga sebelumnya menuduh mitranya dari Amerika, Donald Trump, dan pemerintahannya mencoba menggulingkan pemerintah Venezuela, dengan menyabot jaringan listrik negara dan mendukung upaya kudeta yang sekarang gagal oleh tokoh oposisi Juan Guaido.[IT/r]