SANA: Militer AS Membawa Konvoi 30 Truk ke Lumbung Minyak Hasakah

Tentara AS di Suriah (PressTV).

Islam Times - Sebuah konvoi militer AS yang terdiri dari 30 kendaraan, sarat dengan logistik, telah tiba di provinsi Hasakah yang kaya minyak di Suriah, media melaporkan.

Kantor berita resmi SANA, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan pada hari Minggu bahwa militer AS membawa truk bermuatan senjata dan peralatan logistik ke wilayah Jazira di Hasakah melalui penyeberangan perbatasan al-Walid pada hari sebelumnya.Sumber tersebut mengatakan konvoi itu, yang datang dari Irak, menuju pangkalan militer yang dijalankan oleh AS di dekat Qamishli di provinsi kaya minyak itu.SANA melaporkan pada hari Sabtu bahwa konvoi 20 kapal tanker Amerika dilaporkan mengangkut minyak mentah curian dari ladang Suriah ke negara tetangga Irak.AS, berkolusi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi militan Kurdi dukungan AS yang beroperasi melawan Damaskus, mengendalikan sebagian besar ladang minyak di al-Jazira.Selama beberapa bulan terakhir, ribuan truk yang membawa senjata dan peralatan militer dan logistik telah memasuki wilayah tersebut.Pentagon mengklaim bahwa langkah tersebut bertujuan untuk "melindungi" ladang dan fasilitas dari kemungkinan serangan oleh kelompok teroris Daesh, tetapi Presiden Donald Trump mengatakan Washington mencari kepentingan ekonomi dalam mengendalikan ladang minyak.Kehadiran pasukan AS di Suriah timur telah membuat jengkel warga sipil, dan penduduk setempat pada beberapa kesempatan telah menghentikan konvoi militer Amerika memasuki wilayah tersebut.Sejak akhir Oktober 2019, Amerika Serikat telah mengerahkan kembali pasukan ke ladang minyak yang dikendalikan oleh pasukan Kurdi di Suriah timur, berlawanan dengan perintah Trump sebelumnya untuk menarik semua pasukan dari negara Arab tersebut.Suriah, yang tidak mengizinkan kehadiran militer AS di wilayahnya, mengatakan Washington "menjarah" minyak negara itu. Suriah memproduksi sekitar 380.000 barel minyak per hari sebelum konflik meletus pada 2011.Pada Agustus, Suriah mengecam keras kesepakatan yang ditandatangani antara kelompok militan SDF yang dipimpin Kurdi dan perusahaan minyak Amerika yang bertujuan mencuri minyak negara itu, menekankan bahwa Damaskus menganggap kontrak itu batal demi hukum tanpa efek hukum.[IT/AR]