Iran: Upaya AS Untuk Menjatuhkan Sanksi Sepihak Pasti Akan Gagal

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan setiap upaya oleh AS yang "kecanduan sanksi" untuk memberlakukan pembatasan sepihak terhadap Iran akan gagal karena langkah tersebut melanggar hukum internasional."Amerika Serikat yang kecanduan sanksi tidak jauh untuk sekali lagi mengkompensasi beberapa kegagalan terang-terangannya di Dewan Keamanan [Perserikatan Bangsa-Bangsa] dan ketidakmampuannya untuk menerapkan kembali sanksi sebelumnya yang berakhir setelah perjanjian nuklir dan Resolusi DK PBB 2231" yang mendukung kesepakatan itu. , Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mengatakan kepada kantor berita Rusia Sputnik dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Rabu."Jelas bahwa setiap upaya AS untuk menerapkan langkah sepihak (sanksi) melanggar hukum internasional dan pasti gagal," tambah juru bicara itu.Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo memperingatkan pada hari Minggu bahwa Amerika Serikat siap untuk secara sepihak "memberi sanksi kepada individu atau entitas mana pun yang secara material berkontribusi pada pasokan, penjualan atau transfer senjata konvensional ke atau dari Iran, serta mereka yang memberikan pelatihan teknis, dukungan keuangan dan layanan serta bantuan lain yang terkait dengan senjata ini. "Pompeo mengklaim bahwa "negara mana pun" yang mencoba menjual senjata ke Iran "akan dengan sangat jelas memilih untuk memicu konflik dan ketegangan daripada mempromosikan perdamaian dan keamanan."Pernyataan Pompeo muncul setelah embargo senjata terhadap Republik Islam dicabut pada Minggu sebagai bagian dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan utama dunia, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), terlepas dari upaya pemerintah AS di PBB. Dewan keamanan memperbarui embargo saat pemungutan suara pada Agustus.Pemerintahan Presiden Donald Trump pada 2018 menarik Washington keluar dari JCPOA, yang telah ditandatangani oleh Iran, Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Rusia, China, dan Jerman, dan menerapkan kembali sanksi yang telah dicabut di bawah perjanjian bersejarah tersebut.Amerika juga menderita kekalahan memalukan lainnya ketika anggota Dewan Keamanan PBB lainnya menolak pendirian AS untuk memicu pembatalan sanksi internasional terhadap Iran, dengan mengatakan pihaknya telah kehilangan hak untuk melakukannya ketika Trump menarik diri dari kesepakatan tersebut.(IT/TGM)