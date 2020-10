Laporan NYT: Catatan Pajak Trump Mengungkap Akun yang Sebelumnya Tidak Dikenal di China dan Inggris

US President Donald Trump -.jpg

IslamTimes - Dengan musim pemilu AS yang berjalan lancar, raksasa media Amerika, New York Times, telah mengamati dengan cermat catatan pendapatan dan pajak Donald Trump selama beberapa minggu terakhir, dengan presiden akhirnya menyebut beberapa dari pengungkapan "bom" ini sedikit lebih dari "Berita palsu".

The New York Times menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan akan "memberi penerangan baru" pada "pencarian bisnis" Presiden Trump di China - kurang dari seminggu setelah tuduhan terhadap lawan Demokratnya Joe Biden muncul sehubungan dengan urusan putranya di sana.Laporan tersebut mengutip catatan pajak Donald Trump, yang diduga diperoleh oleh majalah tersebut, yang mengklaim bahwa presiden memiliki tiga rekening bank asing yang sebelumnya tidak tercantum dalam pengungkapan keuangannya, termasuk yang ada di China.Namun, media mengakui bahwa akun-akun ini tidak disimpan atas nama pribadinya, melainkan atas nama perusahaan, yang menjelaskan mengapa akun tersebut sebelumnya tidak dipublikasikan oleh presiden. Jadi, di China, akun tersebut dikelola oleh Trump International Hotels Management LLC, perusahaan yang memiliki THC China Development tetapi juga mengelola properti presiden di seluruh dunia, New York Times menjelaskan.[IT/r]